Polskie kino czeka na nowe władze PISF-u

Komisja oceniająca kandydatów ma się składać z 15 osób (wcześniej było to 11 osób). Zasiądą w niej ludzie z branży zgłoszeni przez organizacje zawodowe i filmowe (od gildii zawodowych, dystrybutorów do podmiotów prowadzących kina, nadawców telewizyjnych), producenci filmów fabularnych, dokumentalnych i animacji (co jest nowością) oraz przedstawiciel ministra. W nowej wersji regulaminu zostały też uwzględnione uwagi na temat określania konfliktu interesów między członkami komisji a kandydatami.

Dodany został zapis o konieczności publikacji programu zwycięskiego kandydata. Pozostali kandydaci nie muszą tego robić, bo chronią ich prawa autorskie, ale będą do tego zachęcani, by umożliwić publiczną dyskusję na ten temat.

W nowym rozporządzeniu w sprawie konkursu na dyrektora PISF nie został przyjęty tylko jeden postulat zgłaszany przez kilka gildii – bezpośredniej transmisji z przesłuchań kandydatów na którymś z kanałów czy Youtube’ie.

Nowe porządki w kulturze

Wkrótce Ministerstwo zamierza również ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Ma się również zmienić skład Rady Programowej FINA. Poprzednia Rada wybrana na kadencję 2022-26 nie zebrała się w ub. roku ani razu, co jest sprzeczne z regulaminem i statutem. W tej sytuacji ministra przyjęła wniosek dyrektora Kolankiewicza o odwołanie członków poprzedniej Rady Programowej i, jak stwierdziła, czekuje na zaproponowanie nowych kandydatów do Rady FINA.

Dziś jednak najważniejszy dla filmowego środowiska jest konkurs na dyrektora PISF-u. Przypomnijmy, że pierwszą dyrektorką Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej była Agnieszka Odorowicz, która pełniła tę funkcję przez 10 lat (dwie pełne kadencje) od 3 października 2005 do 2 października 2015 . Po niej stanowisko to przejęła Magdalena Sroka, odwołana po dwóch latach w roku 2017. Radosław Śmigulski był dyrektorem PISF-u od grudnia 2017 do 11 kwietnia 2024. Ostatnia dyrektorka Karolina Rozwód utrzymała się w Instytucie zaledwie 4 miesiące, do 31 października 2024, gdy ministerstwo rozwiązało z nią umowę. W przerwie od 11 kwietnia do 3 lipca 2024 oraz od 31 października 2024 aż do teraz p.o. dyrektora jest Kamila Dorbach związana z PISF-em od 2019 roku, gdzie pracowała m.in. przy projekcie „Polska cyfrowa”, Od lipca 2024 jest też wicedyrektorką Instytutu.