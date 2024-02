Na berlińską ceremonię wręczenia Scorsesemu Złotego Niedźwiedzia przyjechali przyjaciele i współpracownicy mistrza, m.in jego długoletnia montażystka Thelma Schoonmaker i Sharon Stone, która w 1995 roku była nominowana do Oscara za rolę w jego filmie „Kasyno”. Scorsese złożył także hołd swojemu zmarłemu niemieckiemu operatorowi Michaelowi Ballhausowi, z którym współpracował przy wielu filmach, m.in. „Po godzinach”, „Ostatnim kuszeniu Chrystusa”, „Chłopcach z ferajny”, „Gangach Nowego Jorku”.

81-letni Martin Scorsese przygotowuje nowe projekty

Martin Scorsese częściej niż w Berlinie bywa w Cannes. Na festiwalu w stolicy Niemiec ostatni raz gościł dziesięć lat temu. Tu pokazywał poza konkursem pokazywał „Wściekłego byka”, „Gangi nowego Jorku”, „Wyspę tajemnic” , w 1992 roku w konkursie był jego „Przylądek strachu”. W 2008 roku tutaj odbyła się premiera filmu z koncertu Rolling Stones „Rolling Stones w blasku świateł”, a w 2014 roku – dokument HBO „The 50 Year Argument” o historii i wpływie nowojorskiego Review of Books, które obchodziło swoje 50. urodziny w 2013 roku.

W tym roku przywiózł na Berlinale inny dokument „Made In England: The Films Of Powell And Pressburger” o Brytyjczykach Michaelu Powellu i Emeriku Pressburgerze, autorach klasyków z lat 40. XX wieku, takich jak „Sprawa życia i śmierci”, „Czarny Narcyz” czy „Czerwone pantofelki”.

W rozmowie z Deddline Hollywood Scorsese przyznał, że Powell i Pressburger są dla niego bardzo ważnymi twórcami, niesłusznie całkiem zapomnianymi. „Ich obraz „Czerwone pantofelki” wywarł na mnie ogromnie wrażenie. Inne zdjęcia widziałem w niewłaściwej kolejności, w okrojonej lub bardzo zniszczonej formie, ale wciąż czułem moc tych historii. Pod koniec lat 70. Udało mi się jeszcze nawiązać kontakt z Michaelem”.

Martin Scorsese w Berlinie przyznał, że przygotowuje nowe projekty, a zapytany przez dziennikarza Deadline o przyszłość kina, odpowiedział: „Nie boję się o nią. Narzędzia do tworzenia filmów stały się znacznie bardziej dostępne dla młodych ludzi. Ważne jest tylko, aby odróżnić tworzenie filmów z miłości do kina od „robienia filmu” z chęci próbowania swoich sił w roli reżysera, w ramach wyboru kariery. W tej chwili bardzo duży nacisk kładzie się na biznes, sprzedaż biletów, technologię, „wpływy” i tak dalej. Ale to nie ma tak naprawdę nic wspólnego z faktycznym tworzeniem kina. Przypuszczam, że artystom będą trochę bardziej samotni niż wcześniej, przez jakiś czas będzie im trudniej. Ale kino przetrwa.