Za nami uroczystość wmurowania Kamienia węgielnego pod budowę Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage

W trakcie wydarzenia Marek Żydowicz otrzymał od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego szklany medal wzbogacony 24 karatowym złotem stworzony by uczcić 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

Jestem przekonany że to miejsce będzie jednym z tych, które tak jak Solidarność, Lech Wałęsa, Jan Paweł II i wielu innych dostarczy Europie nowych przeżyć, nowych wartości, na których będziemy budować przyszłość.[...] jestem przekonany, że inwestycja jest w dobrych rękach, że wszystko jest przygotowane starannie i czekajmy tych 22 miesięcy kiedy będziemy mogli się tu spotkać na otwarciu Studia Filmowego Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE.

Oprócz tradycyjnego murowania kamienia węgielnego, zebrani goście wypełnili też tzw. kapsułę czasu, metalową tubę, która została zamknięta i będzie wmurowana dla potomnych w konstrukcję budynku. W kapsule znalazła się m.in. miniatura plakatu z pierwszej edycji festiwalu (autorstwa Ryszarda Horowitza), wydanie dziennika „Nowości" z informacją o tegorocznym festiwalu na okładce czy kopia pisma inicjującego powstanie ECFC.

Realizowany projekt powstał w cenionej na świecie pracowni Baumschlager Eberle Lustenau, i jego polskiego przedstawicielstwa BE DDJM Architekci. Studio Filmowe ECFC powinno powstać w ciągu 22 miesięcy. Za realizację obiektu odpowiada firma Erbud, mająca toruńskie korzenie.

Kultura i sztuka to właściwe jedyne, co po nas zostaje. Jedyne, co kolejnym pokoleniom powie, jacy byliśmy. Wkładamy zwykle do kapsuły czasu różne artefakty, ale moim zdaniem akurat cała ta budowa, którą właśnie zaczynamy, jest jedną wielką kapsułą czasu. Już na zawsze zmieni centrum Torunia. Dziękuję inwestorowi za zaufanie, chciałbym szczególnie podziękować i osobiście pogratulować prezesowi Markowi Żydowiczowi konsekwencji, odwagi i myślenia na światowym poziomie. Projekt jest piękny, a w połączeniu z tym, jak my potrafimy go wybudować, wiem, że powstanie perełka! – powiedział Jacek Leczkowski, wiceprezes Grupy ERBUD.

Wydarzenie to było momentem symbolicznym, który nie tylko otwiera drogę dla nowego etapu w historii tego prestiżowego festiwalu, ale też miasta Torunia. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage będzie nowoczesnym miejscem, dedykowanym sztuce filmowej oraz promocji kultury audiowizualnej. Pierwszy obiekt, studio filmowe, to początkowy etap całej inwestycji. Docelowo na Jordankach powstać ma wielofunkcyjny obiekt, który wraz ze wspomnianym Centrum Sztuki Współczesnej oraz Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki stworzy kulturalne serce Torunia.