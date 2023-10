Znamy już program tegorocznej, 31. edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 31. edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE

Festiwal otworzy pierwsza polska projekcja nagrodzonego w Wenecji Złotym Lwem filmu „Poor Things" („Biedne istoty") w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Robbie Ryan, autor zdjęć do tego filmu, po projekcji spotka się z widzami. W Toruniu, jak co roku, pojawi się wielu niezwykłych i cenionych w branży twórców. Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE będzie wizyta Seana Penna, który zaprezentuje publiczności film dokumentalny „Superpower", opowiadający o drodze, jaką przeszedł aktor Wołodymyr Zełenski, by stać się nieustraszonym prezydentem Ukrainy. W trakcie Festiwalu nagrodzeni zostaną m.in. laureat Oscara za zdjęcia do filmu „Missisipi w ogniu" Peter Biziou, który otrzyma Nagrodę za Całokształt Twórczości, Peter Zeitlinger i Werner Herzog, w ręce których trafi Nagroda dla Duetu Autor Zdjęć-Reżyser, a także Krzysztof Zanussi który otrzyma nagrodę za Całokształt Twórczości dla Reżysera. W Toruniu pojawi się również legendarny producent filmowy John Kilik, który pracował przy wielu fenomenalnych amerykańskich filmach ostatnich trzech dekad i wspierał takich filmowców jak Spike Lee, Julian Schnabel, Gary Ross, Alejandro G. Iñárritu, Bennett Miller, Jim Jarmusch, Oliver Stone czy Robert Altman. Podczas Festiwalu odbierze Nagrodę dla Producenta ze Szczególną Wrażliwością Wizualną. Również za Szczególną Wrażliwość Wizualną nagrodzony zostanie duet reżyserski Stephen i Timothy Quay.

Uczestnicy Festiwalu zobaczyć będą mogli w ciągu ośmiu dni jego trwania nie tylko filmy w niezwykle silnie obsadzonym Konkursie Głównym, ale także Konkursie Filmów Polskich, Konkursie Krótkometrażowych i Pełnometrażowych Filmów Dokumentalnych, Konkursie Wideoklipów, Konkursie Seriali Telewizyjnych oraz Konkursie Debiutów Operatorskich i Reżyserskich. Do tego przeglądy filmowe związane ze 100 - leciem Wytwórni Disneya i 75 - lecia Łódzkiej Szkoły Filmowej, retrospektywa twórczości Braci Quay i wiele innych, niezwykłych filmów prezentowanych w ramach pokazów specjalnych. Bez wątpienia każdy kinoman znajdzie w Toruniu coś dla siebie, a jak zapowiadają organizatorzy to nie koniec niespodzianek.

Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada! Szczegółowy program wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej https://camerimage.pl/pelny-program-energacamerimage-2023-ogloszony/

Karty wstępu dostępne są na stronie www.camerimage.pl