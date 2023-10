Znamy film,który otworzy tegoroczny festiwal EnergaCAMERIMAGE

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym EnergaCAMERIMAGE

Tuż po jej zakończeniu po raz pierwszy w Polsce zobaczyć będzie można film „Biedne istoty" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Nagrodzony niedawno Złotym Lwem MFF w Wenecji film zapowie laureat Złotej Żaby autor zdjęć Robbie Ryan.

Odpowiedzialny za film duet Lanthimos i Ryan dał już wcześniej światu kina „Faworytę", która w 2018 roku walczyła o Złotą Żabę EnergaCAMERIMAGE i ostatecznie została wyróżniona Nagrodą Publiczności festiwalu. Najnowsza produkcja obu twórców także powalczy o zwycięstwo w Konkursie Głównym EnergaCAMERIMAGE. To pierwszy z tegorocznych filmów konkursowych jakie ujawnili organizatorzy festiwalu.

„Biedne istoty" (oryg. „Poor Things") to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność. Film powstał na kanwie książki Alasdaira Graya, a autorem scenariusza jest Tony McNamara. Jest to już druga współpraca między Lanthimosem i McNamarą („Faworyta"). Film wyprodukowali Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos i Emma Stone.

Nie łatwo wyobrazić sobie lepszy film otwarcia dla tegorocznej edycji, w trakcie której będzie można obejrzeć wiele innych wizualnych perełek.