„Opadające liście” Aki Kaurismäkiego otworzą, „Monster” Hirokazu Koreedy zamknie 17. BNP Paribas Dwa Brzegi. Znamy program festiwalu

Po raz kolejny w ramach BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, prezentujący najciekawsze nowe krótkie dokumenty, animacje, fabuły i filmy eksperymentalne autorstwa młodych, obiecujących reżyserek i twórców.

Do festiwalowej tradycji należy sekcja Muzyka – moja miłość, która prezentuje filmy o niezwykłych osobowościach światowej sceny muzycznej. W sekcji m.in. Jakub Piątek zaprezentuje swój najnowszy film o uczestnikach Konkursu Chopinowskiego „Pianoforte", a Dayna Goldfine i Dany Geller pokażą „Alleluja. Niezwykła historia kultowej ballady Leonarda Cohena" o historii Leonarda Cohena i najbardziej znanego utworu: Alleluja.

17. BNP Paribas Dwa Brzegi zaprasza na trzy retrospektywy. Bohaterem zagranicznej retrospektywy reżyserskiej będzie twórca amerykańskiego kina niezależnego John Cassavetes. Zaprezentowane zostaną jego najważniejsze filmy: „Gloria", „Mężowie" i „Minnie i Moskowitz". Bohaterem polskiej retrospektywy będzie Wojciech Jerzy Has, jeden z najbardziej oryginalnych polskich reżyserów. W programie 17. BNP Paribas Dwa Brzegi znajdą się filmy: „Rękopis znaleziony w Saragossie", „Sanatorium pod Klepsydrą", „Jak być kochaną", „Pożegnania" i „Pętla". Uzupełnieniem retrospektywy będzie pokaz filmu dokumentalnego „Rysopis znaleziony po latach" Sławomira Rogowskiego i Stanisława Zawiślińskiego. Trzecia retrospektywa obejmie twórczość Pawła Łozińskiego, znakomitego współczesnego polskiego dokumentalisty. Reżyser przyjedzie do Kazimierza Dolnego i udzieli Lekcji Kina. Przywiezie też swoje filmy, czyli najnowszy „Filmie balkonowy", ale na 17. BNP Paribas Dwa Brzegi będzie można obejrzeć m.in. „Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham", „Pani z Ukrainy", „Ojciec i syn" czy „Chemię" i „Miejsce urodzenia".

W tym roku Wytwórnia Warner Bros. świętuje 100-lecie istnienia. 17. BNP Paribas Dwa Brzegi w cyklu 100 lat Warner Bros. pokaże kultowe filmy, niesamowite historie, ekranizacje bestsellerowych powieści. To jedna z niewielu okazji, by na dużym ekranie zobaczyć filmy, które weszły do historii kina, wyznaczając nowe trendy. W programie m.in. „Bonnie i Clyde" Arthura Penna; „Tramwaj zwany pożądaniem" Elia Kazana; „Sokół maltański" Johna Hustona czy „Buntownik bez powodu" Nicholasa Raya.

Dla kochających nie tylko kino, ale też inne rodzaje sztuki 17. BNP Paribas Dwa Brzegi przygotował dwie nowe sekcje Filmowe portrety sztuki i Filmowe lekcje kina. To okazja do podziwiania na dużym ekranie historii światowej sławy artystek i twórców oraz zgłębiania tajników sztuki. W ramach sekcji m.in. „Nowy Vermeer. Wystawa wszech czasów" to film Davida Bickerstaffa, zabierający widzów na spacer po wystawie holenderskiego malarza czy „Werner Herzog. Radykalny marzyciel" autorstwa Thomasa von Steinaeckera, opowiadający o artystycznych poszukiwaniach i drodze życiowej kultowego reżysera.

Sekcja Nagroda Publiczności LUX zaprezentuje filmy nominowane do Nagrody Filmowej Europejskiej Publiczności LUX organizowanej przez Parlament Europejski. Wśród tytułów zwycięzca nagrody „Blisko" Lukasa Dhonta, ale także „Alcarras" Carli Simón, „Gorące dni" Emina Alpera, „W trójkącie" Rubena Östlunda i „Błędny ognik" João Pedro Rodriguesa.