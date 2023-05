14. Przegląd Nowego Kina Francuskiego to swoiste tournée po Polsce. Dziesięć starannie wyselekcjonowanych filmów reprezentujących najnowszą francuską kinematografię – i to, co w niej najlepsze – będzie można zobaczyć w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Zamościu i Warszawie. Jedenaście miast i dziesięć filmów. Nie przegapcie okazji, by nadrobić zaległości i posmakować francuskich filmowych delicji. Przed wami program na miarę najlepszego festiwalu!

Jedenaście miast – dziesięć filmów, co to oznacza? W każdej z wyżej wymienionych lokacji będzie można zobaczyć w wybranych czerwcowych datach dziesięć filmów w ramach 14. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego. W bonusie widzowie Warszawy będą mogli zobaczyć jedenasty, dodatkowy tytuł, biorący udział w przeglądzie. Pokaz filmu „Jak nigdy” w reżyserii Emily Atef, zorganizowany we współpracy z Ambasadą Luksemburga, to hołd dla Gaspara Ulliela, francuskiego aktora, który zmarł mając niespełna 38 lat. Postać empatycznego Matthieu, który zmaga się ze śmiertelną chorobą swojej partnerki, była ostatnią rolą w dorobku cenionego aktora.

Cały program 14. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego został ułożony tak, by widzowie w Polsce mogli poczuć wielokulturowość francuskiej kinematografii, mnogość inspiracji, tematów i estetyk, ale też niezależność, wolność, fantazję i odwagę tamtejszych twórców. To najświeższe, najnowsze dokonania frankofońskiego świata kina: niektóre tytuły już odniosły frekwencyjny sukces na zagranicznych rynkach, są i takie, które zostały wyróżnione i zauważone na prestiżowych, międzynarodowych festiwalach. Bez wątpienia prezentowana kolekcja to crème de la crème kinowych propozycji francuskiego przemysłu filmowego.

Przed Państwem filmy świeże, mocne, nowoczesne. Są wśród nich dramaty, są filmy obyczajowe opowiadające o zwykłych-niezwykłych bohaterach, są produkcje kostiumowe, historie o dorastaniu spod znaku coming of age, jest i ponadczasowa klasyka!

Najwięcej emocji zapewne wzbudzi najnowszy kostiumowy, feminizujący film Françoisa Ozona pt. „Moja zbrodnia” z Isabelle Huppert w obsadzie – film otwarcia 14. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego, który przeniesie nas w realia lat 30. ubiegłego stulecia. Na pokazie inaugurującym całe wydarzenie w Warszawie, obecny będzie sam twórca – François Ozon – oraz wschodząca gwiazda francuskiego kina Nadia Tereszkiewicz. Młoda aktorka wcielająca się w główną rolę u Ozona, jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia we Francji. W tym roku zdążyła otrzymać już Cezara „dla najbardziej obiecującej młodej aktorki” za film „Forever Young”. Uprzedzamy pytania, tak Nadia ma korzenie polskie: jej matka pochodzi z Finlandii, ojciec urodził się w Polsce. Choć płynnie mówi po francusku, fińsku, angielsku i włosku, polskiego nie zna. Być może wizyta w Polsce zmobilizuje aktorkę do nauczenia się chociażby kilku zwrotów, takich jak: „wybitny film”, „doskonała rola”, „gratulacje dla twórców”! Polska publiczność na pewno jej w tym pomoże.

Wspomniana wyżej Isabelle Huppert jest gwiazdą innego filmu przeglądu, pt. „Obietnica” – z tą różnicą, że u Thomasa Kruithofa wciela się w główną rolę, nieustraszonej burmistrz z ubogiego miasta, która rozważa przejście na emeryturę. Jednak, gdy pojawia się szansa na awans w ministerstwie, Clémence – niespodziewanie dla samej siebie – postanawia zawalczyć o stanowisko. Bardzo sugestywnie ujęta opowieść o mechanizmach władzy jest przy okazji satyrą nie tylko na makiawelistyczny świat polityki, ale też na francuską klasę średnią.

Wracając do kina kostiumowego, innym istotnym tytułem 14. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego, jest „Ochotnik” Mathieu Vadepieda. To historia wojenna – akcja rozgrywa się podczas I wojny światowej – ale opowiedziana jest z innej, nowej perspektywy, z porywającą rolą Omara Sy (aktora bardzo dobrze znanego polskiej publiczności, którego międzynarodowa kariera rozpoczęła się od francuskiego hitu „Nietykalni” w 2011 roku). Skoro mowa o filmach historycznych, nie sposób nie wymienić jeszcze jednego tytułu 14. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego, a jest nim „Pan Klein” w reżyserii Josepha Loseya. Francusko-włoska koprodukcja z 1976 roku otrzymała nominację do Złotej Palmy na MFF w Cannes w 1976 roku, i choć nie zdobyła statuetki, ostatecznie uhonorowano ją rok później trzema Cezarami (za reżyserię i scenografię oraz dla najlepszego filmu). Kryminał z Alainem Delonem i Jeanne Moreau w rolach głównych, przybliży nam Francję lat 40. i naznaczoną wojenną traumą rzeczywistość. Tytułowy, cyniczny pan Klein skupuje od ludzi w potrzebie pamiątki rodzinne – nie chodzi tu wcale o ideę niesienia pomocy, jego nadrzędnym pragnieniem jest chęć wzbogacenia. Żerując na osobistych tragediach pan Klein opływa w luksusy, gdy wokół ludziom grozi wywózka do obozów. Do czasu… Warto zwrócić uwagę na ten tytuł, który dziś, z rozgrywającą się po sąsiedzku wojną w Ukrainie, nabiera nowego, przerażająco aktualnego wymiaru i staje się uniwersalnym apelem o pokój i krzewienie humanitarnych wartości.

„Ochotnik” Mat. Partnera

Ale 14. Przegląd Nowego Kina Francuskiego to też debiuty i na wskroś współczesne, dynamiczne, nowoczesne, barwne oraz butne kino młodych twórców. Świeża gwardia francuskich filmowców reprezentowana jest tu przez kanadyjską modelkę, prezenterkę telewizyjną i aktorkę Charlotte Le Bon, która debiutuje jako reżyserka pięknym, osobistym, traktującym o dorastaniu filmem „Falkon Lake”. Z kolei znany z wielu wybitnych ról aktor Louis Garrel, tym razem zaprezentuje się w podwójnej roli, w wyreżyserowanym przez siebie obrazie „Winny czy niewinny” zagra syna, który nie potrafi zaufać nowemu partnerowi swojej matki, mężczyźnie z kryminalną przeszłością. Garrel nie tylko bardzo wiarygodnie wciela się w swoją postać – tka ją grą na niuansach – w jego ujęciu Abel walczy z przeszywającym do głębi wewnętrznym rozdarciem; chce, by matka była szczęśliwa, jednocześnie jest gotów zrobić wszystko, by nie spotkał jej zawód. Jednak czy w miłość nie wpisany jest element ryzyka, którego nie sposób wykluczyć? Ta historia, interesująca sama w sobie za sprawą pogłębionej psychologii postaci i ukazująca racje każdej ze stron, działa też w bardziej ogólnym ujęciu – mówi o tym trudnym do uchwycenia momencie, kiedy to dzieci stają się odpowiedzialne za rodziców. Wspaniały dramat obyczajowy, który stawia przed nami wszystkimi niewygodne pytania.

„Winny czy niewinny” Mat. Partnera

Ale to oczywiście tylko część z przebogatego programu 14. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego. Nie przegapcie najnowszego filmu Alberta Serry, hiszpańskiego twórcy, który kocha Francję i przynależy oraz współtworzy frankofońską kulturę. Jego „Pacifiction” – francusko-hiszpańsko-portugalsko-niemiecki film – to ważny, międzynarodowy głos w sprawie przywrócenia ekologicznych standardów na świecie. Na przykładzie Polinezji Francuskiej reżyser ukazuje nadużycia i bierność polityków w najbardziej palących, ekologicznych kwestiach. W jego ujęciu do głosu dochodzą zwykli ludzie, dla których rozgrywki na szczytach przekładają się na bardzo realne zagrożenia uniemożliwiające normalne, bezpieczne funkcjonowanie: co ważne, skażone środowisko – zdawać by się mogło egzotycznego, dalekiego zakątku – stanowi tak naprawdę realną groźbę katastrofy ekologicznej dotykającej konsekwencjami nas wszystkich. Skutki prób nuklearnych dokonywanych na Polinezji Francuskiej odczuwa i odczuje cały świat.

„Pacifiction” Mat. Partnera

W programie również filmy spod znaku herstories, takie jak porywająca „Houria”. Reżyserka Mounia Meddour kreśli portret silnej, współczesnej kobiety, dla której taniec jest wszystkim. Jednak, aby spełnić swoje marzenia o światowej karierze, Houria podejmuje ryzykowne decyzje, które miast przybliżać ją do osiągnięcia celu, zaczynają ją oddalać od tego, co dla niej najistotniejsze. Mocny, przejmujący, świadomie i celnie afirmujący superkobiecość w nowoczesnym wydaniu obraz – taka właśnie jest „Houria”, w której z pewnością przejrzy się wiele widzek bez względu na wiek. Inną, równie ciekawą propozycją, także igrającą z oczekiwaniami publiczności względem określonego wzorca żeńskich bohaterek, jest tytuł „Rodeo”. Ujęcie reżyserki Loli Quivoron na pewno wielu zaskoczy – przebojowa Julia, centralna postać tej opowieści, uwielbia motocykle i nielegalne uliczne wyścigi. Swoiste miejskie rodea staje się jej pasją, sposobem na okiełznanie świata dookoła. W ultramęskiej społeczności motocrossowców, musi stawić czoła serii rosnących wymagań, które zadecydują o jej pozycji. Oczywiście ujęcie motocrossowe jest tu symboliczne, film w swoim przesłaniu mówi o wszechobecnej presji ciążącej na kobietach bez względu na to skąd pochodzą i czym się zajmują.

„Houria” Mat. Partnera

I na deser „Dzika banda” Pierre’a Salvadori, film afirmujący młodość, marzenia, ten moment w życiu, kiedy wszystko wydaje się możliwe, realne, osiągalne, bliskie. Cudownie krzepiąca opowieść o przyjaźni, odrzuceniu, samotności i lojalności. Kiedy ma się naście lat wszystkie te pojęcia dopiero nabierają konkretnych definicji – młodzi ludzie testują nawzajem swoje granice próbując określić kodeks ważnych dla siebie wartości, analizują - nawet często nie zdając sobie z tego sprawy – czym jest moralność, uczciwość, dobro, tolerancja, wolność. Wspaniale, jeśli kinomani zechcą wybrać się wraz z bohaterami filmu „Dzika banda” w tę zaskakującą podróż i odkryją w sobie na powrót coś z dziecka… Wszak to właśnie kino za sprawą opowiadanych historii pozwala nam przenieść się w odległe krainy, poczuć się kimś innym na moment, przeżyć, w bezpiecznej przestrzeni kina, przygodę życia! Taki właśnie jest film „Dzika banda”, jak i wszystkie inne tytuły 14. Przeglądu Nowego Kina Francuskiego. A więc? Nie może być inaczej, à bientôt, czyli do zobaczenia niebawem w kinie!

„Dzika banda” Mat. Partnera

14. Przegląd Nowego Kina Francuskiego organizowany jest przez Instytut Francuski w Polsce.

Miasta biorące udział w 14. Przeglądzie Nowego Kina Francuskiego: BIAŁYSTOK, KATOWICE, ŁÓDŹ, TORUŃ, ZAMOŚĆ, WARSZAWA, POZNAŃ, GDAŃSK, WORCŁAW, LUBLIN, KRAKÓW

1. Kino Forum, Białystok 01-07/06

2. Światowid, Katowice 01-07/06

3. Kino Charlie, Łódź 02-08/06

4. CSW, Toruń 09-15/06

5. CK Stylowy, Zamość 01-07/06

6. Kino Muranów, Warszawa 01-07/06

7. Kino Muza, Poznań 01-07/06

8. Żak, Gdańsk 02-08/06

9. Kino Nowe Horyzonty, Wrocław 02-08/06

10. Chatka Żaka, Lublin 06-27/06

11. Kino Pod Baranami, Kraków 9-15/06

