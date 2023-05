Off Camera. Znamy laureatów festiwalu w Krakowie

Bohaterka filmu musi gwałtownie wyrosnąć, znaleźć własną drogę, własne wartości, własne miejsce w życiu.

Dzisiaj, gdy w Ukrainie toczy się wojna, „Do You Love Me” nabiera dodatkowych znaczeń.

Również konkurs filmów polskich wygrał film, który powstał we współpracy z Ukrainą. „Tata” Anny Maliszewskiej to połączenie dramatu rodzinnego z kinem drogi. I znów opowieść o dojrzewaniu, tylko tym razem do ojcostwa. Michał jest kierowcą tirów. Samotnie wychowuje małą córkę, jego żona zmarła po porodzie. Kiedy mężczyzna wyjeżdża w trasę małą opiekuje się ukraińska niania, która mieszka w tym samym domu razem ze swoją wnuczką. Miśka i Lena przyjaźnią się, są niemal jak siostry. Tak jest do chwili, gdy babcia nagle umiera na zawał czy wylew. Michał musi stawić czoła sytuacji – dorosnąć do roli ojca, wziąć na siebie odpowiedzialność za obie dziewczynki. Dostarczyć Lenę do Ukrainy, rozwiązać sprawę pogrzebu nielegalnie zatrudnianej Ukrainki.

Swój werdykt jury w składzie Debbie McWilliams, Marianne Blicher, Bernd Buder uzasadniło: „Ten film pozwala na wejście do świata, o którym niewiele wiemy, zarazem zabierając nas w emocjonalną podróż. Jest oryginalny i perfekcyjnie balansuje pomiędzy dramatyzmem i humorem”.

W konkursie polskim przyznane zostały również nagrody aktorskie. Dostali je Dorota Pomykała za wielką kreację w filmie „Kobieta na dachu” Anny Jadowskiej (jak uzasadnili jurorzy: „za altruistyczną i opanowaną grę aktorską, która jest zarazem uwewnętrzniona, ale jasno pokazuję wszystkie emocje bohaterki. Za odwagę i szczerość”) oraz Eryk Lubos za rolę w filmie „Tata” - „za stworzenie postaci, w którą wierzymy; charakteru który początkowo jest niesympatyczny i nie dający się lubić, a którego finałowo kochamy wszyscy. Za kreację prawdziwą i szczerą w każdym, najdrobniejszym szczególe”.