5dzień: O reprezentacji i inkluzywności na ekranie

Druga rozmowa nosiła tytuł „Inny niż wszyscy" – w niej Natasza Parzymies, Kamila Czaja i Kaja Szafrańska rozmawiały o inkluzywności i reprezentowaniu mniejszości w telewizji. Rozmowę prowadziła Magdalena „tattwa" Stępień.

- Ta nowość, to przełamywanie bariery i pokazywanie jakiejś postaci, która wcześniej nie była reprezentowana, jest ważna, bo ma szansę rzeczywiście zmienić życie młodej dziewczyny, która zobaczy i pomyśli „też tak mogę" – mówiła Kaja Szafrańska – Natomiast powielanie później tego samego wzorca i nie poszerzanie go już, to jest pułapka popkultury.

- Pokazywanie ludzi, którzy istnieją, tylko nie są pokazywani to nie jest inność, to jedynie inność na ekranie – puentowała Natasza Parzymies.

Po rozmowach Storytellers by Storytel odbył się wywiad z cyklu ROCK ON OFF, w którym Maciek Rock rozmawiał z Klaudią Kurak oraz Erykiem Lubosem – aktorami z filmu „Tata" (Konkurs Polskich Filmów Fabularnych o Nagrodę Dominiki Kulczyk i dFlights). A o godz. 19.00 odbył się również seans filmu „Piosenki o miłości".

O 18:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha odbyła się projekcja filmu „Bez znieczulenia" w reżyserii Andrzeja Wajdy, który to film został doceniony w czasie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes Nagrodą Jury Ekumenicznego. Przed seansem odbyła się rozmowa, w której uczestniczyła m.in. Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

Mastercard OFF CAMERA 03-05-2023 - PLAN NA DZISIAJ:

10:00-18:45 PRO INDUSTRY (MOS) 3 maja uczestnicy tegorocznego PRO INDUSTRY będą mogli uczestniczyć : w warsztatach „Komunikacja projektów filmowych", „Case study dyskusje dotyczące procesu produkcji" (m.in. „Apokawixa", „Norwegian Dream, „Chleb i sól, „Silent Twins", „Niebezpieczni dżentelmeni"), a także w spotkaniach stolikowych z producentami.