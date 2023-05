4Dzień. Lekcje opowiadania historii

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

W pierwszej z nich, panel anglojęzyczny "Modern takes on history. Współczesne adaptacje historii:„Paris Police 1905", „Maria Antonina"", w składzie aktorów przytoczonych adaptacji historycznych: Gaia Weiss, Louis Cunningham, Philippe Tłokiński, Jeremie Laheurte oraz James Purefoy (obecny wirtualnie), dyskutował o powodach fascynacji adaptacjami wydarzeń historycznych i wyzwaniach tworzenia takich seriali. Bardzo często, kiedy ogląda się taki serial, jak ten, w którym występuję, zaczynamy dochodzić do takiego przekonania, że wszyscy byli mordercami, wszystko wokół było brudne. Natomiast ci ludzie byli tacy sami jak dziś, rozmawiali, porozumiewali się tak jak porozumiewamy się dzisiaj, dzisiaj te same zbrodnie i ten sam brud dalej funkcjonuje. - puentował Jeremie Laheurte, aktor w „Paris Police 1905".

W drugiej rozmowie, tym razem po polsku, "STORYTELLERS BY STORYTEL Nowoczesne historie", goście: Barbara Żelazko, Marta Mazuś, Kaja Szafrańska oraz Klaudia Chruściel rozmawiały z Magdaleną „tattwa" Stępień o reportażu "Zona". Wyszły jednak poza tematykę sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, deliberując o tym, co ciągnie ludzi do oglądania tragedii i moralnych aspektów jej komercjalizacji. ...mówi się o odpowiedzialności społecznej biznesu, dlaczego nie miałoby być odpowiedzialności społecznej serialu? - mówiła Kaja Szafrańska z kanału jakbyniepaczeć, podkreślając szczególną zdolność i jednocześnie obowiązek serialu jako formy, do odpowiadania na bieżące trendy społeczne.

Wczoraj odbył się także pierwszy pokaz w ramach Kina w Ogrodzie Botanicznym - widzowie mieli możliwość obejrzeć film „Kociarze" w reżyserii Mye Hoang.

Mastercard OFF CAMERA 02-05-2023 - PLAN NA DZISIAJ