Królowa Charlotta z wizytą w Krakowie

Rusza 16. edycja Mastercard OFF CAMERA – Kino to pamięć ludzkości

Już dziś rusza Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Szesnasta edycja to blisko 200 projekcji w najlepszych kinach studyjnych i niesieciowych w Krakowie, 90 filmów z całego świata, cztery lokalizacje kin plenerowych, sekcja branżowa PRO INDUSTRY by Digital Domain, sekcja serialowa Storytellers by Storytel, pokazy specjalne i aż 9 konkursów. Kraków odwiedzą między innymi John Malkovich, Jesse Eisenberg i Aidan Gillen. Festiwal potrwa dziesięć dni.