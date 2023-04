Rusza 16. edycja Mastercard OFF CAMERA – Kino to pamięć ludzkości

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

Miłośniczki i miłośnicy seansów w niezależnych kinach czy pokazów plenerowych na miejskich placach i w Ogrodzie Botanicznym UJ – to nowość – już od dziś rozpoczynają swoje wielkie święto. W dniach 28 kwietnia – 7 maja 2023 roku, trwać będzie 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA.

BLISKO 150 PUNKTÓW W PROGRAMIE

Tegoroczne sekcje tematyczne Festiwalu Mastercard OFF CAMERA to: „Ahoj Przygodo!", czyli wielkiego powrotu „Kina Nowej Przygody", które swoje triumfy święciło pod koniec lat 70. i 80. XX wieku, „Herstorie", gdzie na dużym ekranie przyjrzymy się losom wielu kobiet, „Techno Party" – tu zastanowimy się nad blaskami i cieniami, które niesie ze sobą nieunikniony rozwój technologii, a dzięki sekcji „Wszystko w rodzinie" przyjrzymy się... nowym formacjom rodzinnym.

Sekcje stałe to oczywiście Konkurs Główny „Wytyczanie Drogi", w którym twórczynie i twórcy walczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i 25 000 dolarów. Nominowane filmy to: „Do You Love Me?", reż. Tonia Nayabrova, „Storm", reż. Erika Calmeyer, „Delegation", reż. Asaf Saban, „Banger", reż. Adam Sedlák, „Medusa Deluxe", reż. Thomas Hardiman, „Motherhood" reż. Pilar Palomero, „The Great Silence" reż. Katrine Brocks, „Chleb i sól" reż. Damian Kocur, „Spare Keys" reż. Jeanne Aslan i Paul Saintillan, „A Room of My Own" reż. Ioseb „Soso" Bliadze.

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych o nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights i 100 000 zł nominowane są: „Wyrwa", reż. Bartosz Konopka, „Hela", reż. Anna Kasperska, „Niebezpieczni dżentelmeni", reż. Maciej Kawalski, „Tata", reż. Anna Maliszewska, „Miało cię nie być", reż. Jakub Michalczuk, „Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej, „Apokawixa" Xawerego Żuławskiego, „Strzępy" Beaty Dzianowicz, „Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej i „Norwegian Dream" Leiva Devolda.