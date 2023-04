Aidan Gillen i Marianne Blicher – znamy pełny skład jury w konkursach Mastercard OFF CAMERA

W 2022 Blicher zadebiutowała filmem pełnometrażowym, „Miss Viborg". Film wygrał ponad 14 głównych nagród na festiwalach na całym świecie, takich jak Santa Barbara International Film Festival, Monte-Carlo Film Festival, Magnolia Independent Film Festival i Winter Film Awards, jak również w zeszłym roku na Mastercard OFF CAMERA. Obecnie Marianne pracuję nad swoim drugim pełnym metrażem.

Tegoroczna edycja Mastercard OFF CAMERA rozpocznie się już 28 kwietnia i potrwa aż do 7 maja. W programie blisko 200 projekcji, ponad 90 filmów, kina plenerowe, Miasteczko Filmowe na placu Szczepańskim w Krakowie, sekcja PRO INDUSTRY by Digital Domain oraz sekcja Storytellers by Storytel, która skupia się na świecie seriali.

Bilety dostępne na offcamera.pl

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA