John Malkovich i „Dominion” na Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA 2023

Tego wieczoru widzowie w krakowskim Kinie Kijów zobaczą film „Dominion” – to europejska prapremiera filmu, który skupia się na ostatnim dniu życia walijskiego poety Dylana Thomasa.

Niezapomniane kreacje Johna Malkovicha

Jest jednym z najbardziej utytułowanych, cenionych i... lubianych aktorów na świecie. W ciągu ostatnich 30 lat swojej kariery John Malkovich pojawił się w ponad 70 filmach i stał się nie tylko gwiazdą Hollywood, ale ikoną. W tym roku przyjeżdża na Mastercard OFF CAMERA - mówi Szymon Miszczak, dyrektor Festiwalu. Jesteśmy jednym z najważniejszych festiwali w naszej części Europy. Obecność gwiazdy takiego formatu jest tego najlepszym dowodem – dodaje Miszczak.

Rola w filmie „Miejsca w sercu" przyniosła Malkovichowi nominację do Oscara. W filmie „Niebezpieczne związki" zagrał Valmonta, wystąpił też w uznanym melodramacie Bertolucciego „Pod osłoną nieba". W 1993 otrzymał drugą nominację do Oscara za występ w filmie Clinta Eastwooda „Na linii ognia". Stworzył niezapomniane kreacje w "Człowieku w żelaznej masce" i „Być jak John Malkovich". Ponadto zagrał w tak głośnych produkcjach, jak: „Imperium słońca", „Król olch", „Con air", „Joanne d'arc", „Gra Ripley'a", „Ruchome słowa", „Rozpustnik", „Wezwanie", „Klimt", „Oszukana", „Hańba, „Red", „Tajne przez poufne", „Podły, okrutny, zły", „Dolina bogów" oraz w pokazywanym w ramach europejskiej prapremiery na Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA 2023 filmie „Dominion".

Gorzkie życie wybitnego poety

Uczestniczki i uczestnicy Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA wysłuchają rozmowy z Johnem Malkovichem, która poprzedzi projekcję filmu „Dominion", opowiadającego historię Dylana Thomasa (w tej roli Rhys Ifans). Malkovich wciela się w nim w rolę doktora Feltona. Z kolei sam Thomas to jedna z bardziej zagadkowych postaci artystycznego świata. Wielbiony jako poeta, niełatwy do zrozumienia jako człowiek. Posiadający ogromny, niezaprzeczalny talent, a jednocześnie szereg słabości, ze skłonnością do nadużywania alkoholu na czele.