Harmonogram projekcji Mastercard OFF CAMERA 2023. Już jest!

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

Już wkrótce, w dniach 28 kwietnia – 7 maja 2023 roku, odbędzie się 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Tysiące widzek i widzów, gwiazdy filmowe z całego świata i profesjonaliści branży filmowej na przełomie kwietnia i maja ponownie przyjadą do Krakowa, by spędzić to święto kina razem. Dziś ogłoszono harmonogram projekcji!

Każdego roku uczestniczki i uczestnicy Mastercard OFF CAMERA mogą obejrzeć blisko sto filmów w ramach ośmiu sekcji: cztery sekcje stałe oraz cztery sekcje tematyczne. Te ostatnie zmieniają się z każdą kolejną edycją – stanowią komentarz do tego, co aktualnie dzieje się na świecie oraz jakie tematy poruszane są przez filmowców w różnych zakątkach globu. Dzięki temu program Festiwalu pozwala na podróż poprzez wiele filmowych gatunków, konwencji, zjawisk i trendów.

Sekcję stałą Festiwalu Mastercard OFF CAMERA tworzy m.in. Konkurs Główny „Wytyczanie Drogi", czyli dziesięć debiutów lub drugich filmów reżyserek i reżyserów z całego świata, które walczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 000 dolarów. W tym roku jurorami w owym konkursie będą m.in.: Ewa Puszczyńska, ceniona i wielokrotnie nagradzana producentka filmowa, m.in. takich filmów jak „Zimna wojna" i oscarowa „Ida" Pawła Pawlikowskiego oraz Michael Seresin, urodzony w Nowej Zelandii operator filmowy, który pracował przy takich produkcjach jak „Ptasiek", „Harry Potter i Więzień Azkabanu". Trzeciego jurora poznamy już niedługo!

Kolejnym konkursem w stałej sekcji Festiwalu jest Konkurs Polskich Filmów Fabularnych – dziesięć najbardziej interesujących polskich produkcji, które walczą o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights – 100 000 zł. Znamy już dwóch z trzech przedstawicieli międzynarodowego kina, którzy zasiądą w tegorocznym jury konkursu: Debbie McWilliams, jedna z wiodących światowych reżyserek castingu, która odpowiadała za obsadę ostatnich 14 filmów serii o Jamesie Bondzie oraz Bernd Buder, Dyrektor Programowy Festiwalu Filmowego w Cottbus – Festiwalu Filmów Europy Wschodniej.