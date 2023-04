Mastercard OFF CAMERA: „Całkowite zaćmienie” – pokaz specjalny

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA:

Reklama

Tuż przed projekcją rozmowę z reżyserką między innymi na temat twórczości jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich kompozytorów muzyki filmowej, poprowadzi Grażyna Torbicka. Pokaz odbędzie się 5 maja o godzinie 19.00 w Kinie Kijów.

Głośny film Agnieszki Holland, zrealizowany według scenariusza Christophera Hamptona, opowiada historię burzliwego romansu dwóch wielkich artystów, zaliczanych do grona poetów wyklętych, których twórczość, po ich śmierci, stała się przedmiotem kultu. „Całkowite zaćmienie" to jedna z pierwszych dużych ról Leonardo DiCaprio, pokazująca skalę jego niezwykłego talentu. Muzykę do filmu stworzył Jan A.P. Kaczmarek – nominowany do BAFTA i Złotych Globów wybitny kompozytor, laureat Oscara za film „Marzyciel". W specjalnej rozmowie poprzedzającej projekcję w kinie Kijów, Agnieszka Holland opowie o współpracy z kompozytorem znanej dziennikarce, Grażynie Torbickiej, która od lat współpracuje z Festiwalem Mastercard OFF CAMERA i prowadzi najważniejsze rozmowy z twórczyniami i twórcami kina niezależnego.

Akcja filmu „Całkowite zaćmienie", szczególnie mocno rezonujący w kontekście aktualnego klimatu obyczajowego w Polsce. Rozgrywa się bowiem w środowisku artystycznej bohemy XIX-wiecznej Francji, która nie stroni od trudnych tematów, epatowania emocjonalnością i kontrowersją i nie boi prób redefiniowania norm kulturowo-społecznych. W ręce uznanego francuskiego poety Paula Verlaine'a trafia kilka wierszy niejakiego Arthura Rimbauda. Utwory te wstrząsają nim do głębi, w konsekwencji postanawia zaprosić młodego, aspirującego artystę do siebie. Od pierwszego spotkania staje się dla niego jasne, że ma do czynienia z prawdziwym geniuszem, obdarzonym niesamowitą wrażliwością na sztukę i pozostającym poza wszelkimi konwenansami mieszczańskiego życia. Podziw, jaki Verlaine żywi do młodego poety, wykracza daleko poza jego utwory, a przeradza się w erotyczną fascynację, która staje się inspiracją dla twórczości obu bohaterów.

Pokaz specjalny „Całkowite zaćmienie" jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach programu Kraków Culture. Partnerem pokazu jest Bank BNP Paribas.