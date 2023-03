"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 11. edycji Script Fiesty

Od 30 marca do 2 kwietnia odbywa się jedenasta edycja Script Fiesty – jedynego w Polsce i jednego z największych w Europie festiwalu scenarzystów. Już pierwszego dnia w stołecznym Kinie Elektronik oraz Warszawskiej Szkole Filmowej pojawiło się kilka tysięcy osób z branży filmowej zainteresowanych tematyką festiwalu.

Warszawska Szkoła Filmowa już po raz jedenasty podjęła się organizacji Script Fiesty – jedynego w naszym kraju festiwalu scenarzystów. Jak co roku będzie to gratka dla wszystkich adeptów sztuki scenariopisarstwa chcących rozwijać swoje umiejętności na warsztatach prowadzonych przez uznanych twórców. Podczas festiwalu w warszawskim Kinie Elektronik odbędą się również liczne spotkania z przedstawicielami branży filmowej, projekcje filmów, a także panele dyskusyjne, podczas których poruszane będą tematy, którymi żyje obecnie polska kinematografia. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Pierwszego dnia festiwalu – 30 marca – odbyło się kilka interesujących paneli dyskusyjnych. Podczas pierwszego z nich „Trudny temat: Let's talk about sex, screenwriters!", zaproszone gościnie Kaja Wesołek, Marta Zygadło, Katarzyna Butowtt ("Jezioro słone") oraz Karolina Porcari, porozmawiały z dziennikarką Katarzyną Borowiecką o tym, jak od kulis wygląda kręcenie scen intymnych w polskich filmach, a także – jaką rolę odgrywają na planach zdjęciowych koordynatorzy intymności. Panelistki przyznały, że sceny intymne są trudne zarówno do pisania, jak i do grania. Źle poprowadzone mogą skrzywdzić odgrywających je aktorów, stąd coraz częściej nad bezpieczeństwem osób na planie czuwają koordynatorzy intymności. Ich obecność nie ogranicza się jedynie do pracy z aktorami, bo coraz częściej współpracują ze scenarzystami, konsultując z nimi pisanie scen intymnych.

Z kolei podczas drugiego panelu pt. „Jakie scenariusze interesują dziś Netflix?" Łukasz Kłuskiewicz i Anna Nagler opowiedzieli o tym, jaką strategię działania na najbliższe lata ma Netflix – co interesuje twórców platformy, na czym chcą się skupiać, na jakiego typu produkcje stawiają. Była to wyjątkowa okazja, aby zadać im nurtujące pytania, z czego z chęcią skorzystali uczestnicy festiwalu, wypełniający sale kina do ostatniego miejsca.

Kolejnym panelem, którym poprowadził dziennikarz i krytyk filmowy Krzysztof Kwiatkowski, był "Udawany dokument, prawdziwy scenariusz, czyli jak pisać mockumenty?" wraz z przedpremierowym pokazem fragmentów filmu „Bóg Internetów" (reż. Joanna Satanowska, scen. Joanna Satanowska, Janusz Dąbkiewicz, Karolina Słyk). Paneliści w przystępny sposób opowiedzieli, na co zwracać uwagę przy pisaniu mockumentu – formatu, który od kilku lat szturmem zdobywa kino oraz telewizję.

