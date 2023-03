"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 11. edycjy Script Fiesty

Organizowane przez Warszawską Szkołę Filmową wydarzenie to jedyny w Polsce i jeden z największych w Europie festiwal scenarzystów. Miłośnicy filmów i seriali będą mieli okazję wziąć udział w specjalnych pokazach, warsztatach, panelach dyskusyjnych, a także spotkaniach z twórcami. Poznamy też zwycięzców festiwalowych konkursów scenariuszowych, których łączna pula nagród przekroczyła w tym roku 100 tys. zł.

Warszawska Szkoła Filmowa już po raz jedenasty podjęła się organizacji Script Fiesty – jedynego w naszym kraju festiwalu scenarzystów. Jak co roku będzie to gratka dla wszystkich adeptów sztuki scenariopisarstwa chcących rozwijać swoje umiejętności na warsztatach prowadzonych przez uznanych twórców. Od 30 marca do 2 kwietnia w warszawskim Kinie Elektronik odbywać się będą liczne spotkania z przedstawicielami branży filmowej, projekcje filmów, a także panele dyskusyjne, podczas których poruszane będą tematy, którymi żyje obecnie polska kinematografia.

Zależy mi na tym, żeby Script Fiesta była miejscem, gdzie debatujemy o tym, co faktycznie siedzi scenarzystom na sercu, o sprawach niewygodnych i trudnych. To będą kulturalne rozmowy, choć niekonieczne grzeczne. Mające jeden cel: pracę nad poprawieniem jakości polskiego kina, co ważne jest zwłaszcza dziś w dobie postpandemicznej, gdy kultura audiowizualna ulega transformacji – wyjaśnia Artur Zaborski, dyrektor artystyczny festiwalu.

Pierwszego dnia festiwalu – 30 marca – odbędzie się kilka interesujących paneli dyskusyjnych. W tym m.in. „Trudny temat: Let's talk about sex, screenwriters!", a także „Jakie scenariusze interesują dziś Netflix?". Podczas pierwszego z nich zaproszeni goście i gościnie, a wśród nich m.in. Kaja Wesołek, Marta Zygadło, Katarzyna Butowtt oraz Karolina Porcari, porozmawiają o tym, jak od kulis wygląda kręcenie scen intymnych w polskich filmach, a także – jaką rolę odgrywają na planach zdjęciowych koordynatorzy intymności. Z kolei podczas drugiego Łukasz Kłuskiewicz i Anna Nagler opowiedzą o tym, jaką strategię działania na najbliższe lata ma Netflix – co interesuje twórców platformy, na czym chcą się skupiać, na jakiego typu produkcje stawiają.

Wieczorem będzie miała miejsce ceremonia otwarcia Script Fiesty z udziałem zaproszonych gwiazd, a zaraz po niej przedpremierowo zaprezentowany zostanie film „Prawdziwe życie aniołów" inspirowany prawdziwą historią Krzysztofa Globisza, który kilka lat temu przeszedł rozległy udar. Jego udział w tej produkcji jest wydarzeniem niezwykłym – prawdopodobnie po raz pierwszy w historii kina aktor cierpiący na afazję i paraliż wciela się w główną rolę. U jego boku zobaczymy również m.in. Kingę Preis, Annę Dymną, a także Jerzego Trelę w jego ostatniej roli przed śmiercią. Po projekcji filmu jego reżyser i scenarzysta Artur Baron Więcek, a także Aneta Zagórska opowiedzą o tym, jak napisać scenariusz filmu, w którym zagra aktor z niepełnosprawnością.

Drugi dzień festiwalu (31 marca) rozpocznie się od panelu „Enter the Script: Cyberpunk – czyli jak stworzyć scenariusz serialu na podstawie gry?", w którym wezmą udział przedstawiciele CD Projekt – Marcin Blacha i Bartosz Sztybor. Dzień zakończy panel dyskusyjny „Scenariusz z nut – czyli jak napisać dobrą historię pod teledysk" z udziałem m.in. Moniki Brodki, Maca Adamczaka i Anny Maliszewskiej, po którym odbędzie się – po raz pierwszy w historii festiwalu – „Noc teledysków". Podczas tego wydarzenia zaprezentowany zostanie set wybranych teledysków, w których główny nacisk położony jest na scenariusz, a wśród nich m.in. wideoklipy Julii Wieniawy, Young Leosi, Organka, Kaśki Sochackiej, Taco Hemingway'a czy Natalii Przybysz. Dodatkowo, przeprowadzony zostanie konkurs „Script Clip" na najlepszy scenariusz teledysku. O jego wynikach zdecyduje publiczność zgromadzona w Kinie Elektronik.

Poza wieloma panelami dyskusyjnymi, które odbędą się tego dnia, wszyscy miłośnicy kina będą mieli okazję wziąć udział w projekcji filmu „Przed wschodem słońca", a także – spotkaniu z jego scenarzystką Kim Krizan, która przyleci specjalnie na Script Fiestę ze Stanów Zjednoczonych. Będzie to jedyna okazja do poznania scenarzystki na żywo i zadania jej kilku pytań.

Trzeciego dnia Script Fiesty (1 kwietnia) odbędzie się m.in. panel dyskusyjny „Tantiemy z internetu. Obalamy mity" z udziałem Małgorzaty Machczyńskiej i Elżbiety Benkowskiej, a kilka godzin później – specjalny pokaz filmu „Trzy kolory. Niebieski" w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, zaś zaraz po nim – spotkanie ze scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem.

Tego dnia, podczas wieczornej ceremonii wręczenia nagród, dowiemy się, który film: „Słoń", „Inni ludzie" czy „Piosenki o miłości", zwyciężył w konkursie na najlepszy scenariusz. O jego wynikach zdecyduje kapituła, w której zasiadają Ilona Łepkowska, Agnieszka Smoczyńska, Dorota Kędzierzawska, Jerzy Stuhr, Szczepan Twardoch, Jerzy Antczak i Janusz Majewski. Poznamy też zwycięzców konkursu na koncepcję serialu telewizyjnego lub internetowego. Wydarzeniu towarzyszył będzie koncert reżysera „Juliusza" i „Czarnej owcy" – Alka Pietrzaka, który tym razem zaprezentuje się w bardziej muzycznej odsłonie. Po wszystkim zaplanowany jest jeszcze zamknięty pokaz krótkiego metrażu Nataszy Parzymies „Moje stare" z Dorotą Pomykałą i Dorotą Stalińską w rolach głównych, a także – „Marty Grall" w reżyserii Macieja Stuhra. Po obu projekcjach odbędą się spotkania z twórcami i twórczyniami filmów.

Ostatniego dnia festiwalu (2 kwietnia), podczas panelu „Tyrmand i Kościuszko na nowo. Jak nie zepsuć dobrej opowieści prawdą historyczną?", będzie można przedpremierowo zobaczyć fragmenty długo wyczekiwanego filmu „Kos" w reżyserii Pawła Maślony.

W trakcie całej Script Fiesty, przed większością paneli dyskusyjnych i spotkań z twórcami, będzie można zobaczyć wyselekcjonowane dwuminutowe etiudy przygotowane przez najlepszych studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Więcej informacji na temat Script Fiesty, a także szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie internetowej www.scriptfiesta.pl.

