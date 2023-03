Urodził się dwa lata przed wybuchem II wojny światowej, w rodzinie polskich Żydów. To zdeterminowało jego dzieciństwo, jego życie. Jako małe dziecko trafił do getta, skąd został wyprowadzony. Gdy kobietę, która go ukrywała zaczęli szantażować sąsiedzi, trafił do sierocińca w Błoniach, prowadzonego przez księży. Po wojnie odnalazła go matka. Ojciec zginął, zamordowany pod Puławami.

Marzyński niemal od razu po maturze, którą zdał w warszawskim Liceum Batorego, mając zaledwie 19 lat, zaczął pracować w radiu. Potem trafił do telewizji, gdzie wymyślił i realizował bardzo popularne wówczas programy jak „Turniej miast” czy „Wszyscy jesteśmy sędziami”. W 1963 roku zrobił swój pierwszy dokument „Powrót statku”. Wykorzystał w nim nowofalową metodę cinema-verite. Na festiwalu w Krakowie zdobył Złotego Smoka i Złotego Lajkonika.

Po marcu 1968 roku wyemigrował z Polski. Miał 32 lata, żonę, dziecko. Pojechali do Danii, gdzie pracował w telewizji. Nakręcił tam m.in. „SKIBET” o emigrantach pomarcowych, którzy trafili do Kopenhagi.

W latach 70 rodzina przeniosła się do Stanów. Marzyński pracował jako wykładowca w szkole filmowej na Rhode Island. I kręcił filmy. Ma w swoim dorobku wiele nagród, m.in. prestiżową Emmy za dokument o katastrofie lotniczej.

I wciąż wracał do Polski. Z perspektywy człowieka, żyjącego już w innym świecie, patrzył na kraj, który na zawsze pozostał mu bliski. W 1980 roku zrealizował dokument „Powrót do Polski”, potem zapisywał na taśmie stan wojenny, przełom polityczny. W 2003 roku zrobił film o Gombrowiczu „Gombro”, a rok później pokazał „Anyę” - o swojej córce, którą filmował przez 30 lat, od wczesnego dzieciństwa aż do czasu, gdy wyszła za mąż i została matką.

Marian Marzyński nigdy też nie zapomniał o traumie dzieciństwa. Chciał dawać świadectwo, opowiadać o Holokauście. Nakręcił m.in. dokumenty „Moja żydowska matka”, „Żyd pośród Niemców”, „Schetl” o mieszkańcach Brańska, którzy rozpierzchli się po całym świecie. A wreszcie – niezwykłą opowieść „Nigdy nie zapomnij kłamać”. Latem 2012 roku, razem z kilkoma innymi osobami, które podobnie jak on w zakamarkach pamięci nosiły obrazy getta, wrócił na ulice zapamiętane z dzieciństwa. Do wspomnień. To był film o strachu, bólu, śmierci. O czasie, gdy kłamstwo „Nie jestem Żydem” było kluczem do przeżycia. Ale też piękna historia o poszukiwaniu własnych korzeni. Rozliczenie z samym sobą.

Marian Marzyński mieszkał w Miami, wykładał reżyserię, w okresie pandemii pokochał zresztą zajęcia na Teamsie. I wciąż wracał do Warszawy. Nawet w czasach covidowego zamknięcia. Życie jego i jego rodziny toczyło się już gdzie indziej, ale przecież kiedyś w wywiadzie powiedział: „Nie jestem Amerykaninem, nie jestem Żydem. Jestem Polakiem”.

Artysta odszedł, jego dokumenty pozostaną zapisem żydowskiego losu i traum XX wieku, o których świat zbyt szybko zapomniał.