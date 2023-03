"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

Reklama

Konkurs rusza 9 marca i potrwa do 20 kwietnia. Główną nagrodą jest 10 000 zł oraz udział w finałowej gali Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.

Startuje 8. edycja konkursu filmowego dla młodzieży: #63sekundy organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego

„Moja przyszłość" to hasło tegorocznej, ósmej edycji konkursu filmowego #63sekundy organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Konkurs rusza 9 marca i potrwa do 20 kwietnia. Główną nagrodą jest 10 000 zł oraz udział w finałowej gali Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.

Konkurs filmowy #63sekundy skierowany jest do młodych ludzi w wieku 15–22 lata, którzy chcą opowiedzieć o tym, jak widzą swoją przyszłość w świecie pełnym rewolucji społecznych, politycznych, technologicznych i ekonomicznych. Uczestnicy mogą stworzyć swoje dzieło filmowe w dowolnej technice. Może to być film fabularny, animacja lub grafika. Każdy zgłoszony materiał zostanie oceniony pod względem aspektów artystycznych zawartych w 63-sekundowej formule.

Reklama

Co roku prosimy młodych ludzi, żeby pokazali nam, jak patrzą na świat. W poprzednich latach opowiadali o przyjaźni, bohaterstwie i nadziei. Podczas tegorocznej edycji pytamy o to, jak wyobrażają sobie przyszłość. Jesteśmy bardzo ciekawi ich artystycznych odpowiedzi. Co jest dla nich ważne, o czym marzą, a może czegoś się obawiają? Wierzymy, że tak jak w poprzednich latach uczestnicy nas zaskoczą, wzruszą i zachęcą do refleksji – powiedział Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

W tym roku powstała strona konkursu www.63sekundy.pl, gdzie uczestnicy znajdą darmowy poradnik dla młodych filmowców z podstawowymi pojęciami i zasadami dotyczącymi filmowania. E-book będzie dostępny od 15 marca.

Dodatkowo przewodnikiem po świecie filmowym będzie Adrian Kilar, z którym Muzeum Powstania Warszawskiego nawiązało współpracę. Twórca video i kanału „Mówi kamera" na YouTubie przygotował siedem filmów instruktażowych dla uczestników tegorocznej edycji, które będzie można zobaczyć na www.youtube.com/1944pl oraz www.tiktok.com/@1944pl. Znajdą się w nich m.in. praktyczne porady i wskazówki dotyczące tego, jak zrobić film telefonem komórkowym. Poradnik Adriana Kilara będzie emitowany od 16 do 24 marca (nie licząc weekendu).

Wszelkie materiały związane z konkursem zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego – na TikToku, YouTubie, Instagramie i Facebooku.

Zasady konkursu: od 9 marca do 20 kwietnia (włącznie) br. należy nagrać i wysłać 63-sekundowy materiał audiowizualny opracowany w dowolnej technice, który może być nakręcony smartfonem, kamerą lub aparatem fotograficznym. Istotne jest, by film był odpowiedzią na hasło konkursowe: „Moja przyszłość". Materiał należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.63sekundy.pl. Wszystkie filmy zostaną publikowane na kanale www.youtube.com/1944pl.

Otaczający świat nie nastraja nas, dorosłych do optymistycznych wizji dotyczących przyszłości, wiec temat tegorocznego konkursu wydaje mi się wyjątkowo trudny. Nie mam w związku z tym wobec uczestników oczekiwań, tylko mocno trzymam za nich kciuki – powiedziała Kasia Sarnowska, członek jury.

Reklama

Nagrody zostaną przyznane w maju podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie. Prace finalistów oceni jury w składzie: Kasia Sarnowska (producentka filmowa), Michał Oleszczyk (konsultant scenariuszowy), Kuba Armata (programer Mastercard OFF CAMERA), Mariusz Włodarski (producent filmowy oraz wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi) oraz Zuzanna Woińska, laureatka zeszłorocznego konkursu.

Zwycięzca ósmej edycji konkursu #63sekundy zdobędzie możliwość udziału w nagraniach spotu z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Dla młodego człowieka będzie to szansa na pracę z reżyserem reklamowym oraz obecność na planie filmowym i podczas postprodukcji. Losy wielu finalistów poprzednich edycji naszego konkursu są dowodem na to, że konkurs #63sekundy jest nie tylko wielką przygodą dla młodych ludzi, ale także ich przepustką do pracy w branży filmowej – tłumaczy dyrektor Jan Ołdakowski.

Nagrody:

I miejsce – 10 000 zł, statuetka Grand Prix, udział w nagraniu spotu na 79. rocznicę Powstania Warszawskiego

II miejsce – 2000 zł

III miejsce – 1000 zł

Reklama

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://www.1944.pl/wydarzenie/formularz-zgloszeniowy-63sekundy,273.html

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA