Program wolontariatu tego festiwalu należy do wzorcowych w naszym mieście. I wiele organizacji i instytucji uczyło się i wzorowało na Mastercard OFF CAMERA - mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Kultury.

Co roku zgłasza się do nas kilkaset osób. Bywały też lata, kiedy zgłoszeń do programu przychodziło nawet ponad tysiąc pięćset. Za każdym razem te liczby mnie zaskakują. Oczywiście pozytywnie – mówi Gosia Horwat, managerka wolontariatu Mastercard OFF CAMERA. Są z nami osoby, które już bardzo dobrze znamy, ponieważ to ich trzeci, czwarty, a nawet siódmy festiwal. To pokazuje, jak silną wieź udaje się nam zbudować z wolontariuszkami i wolontariuszami i jak satysfakcjonująca jest to praca. Chociaż zawsze podkreślamy, że czasem bywa bardzo intensywnie. Cieszy też, że zawsze w naszym zespole pojawiają się bardzo młode osoby, które wiążą z branżą filmową swoją przyszłość. To naprawdę dobry start i idealne miejsce, by złapać trochę kontaktów – dodaje Gosia.

Oprócz pokazów filmowych, okres Festiwalu obfituje w liczne spotkania z twórcami, wykłady branżowe, panele dyskusyjne oraz wydarzenia towarzyszące. Wolontariuszki i wolontariusze poza codzienną pracą w czasie Mastercard OFF CAMERA, otrzymują imienne identyfikatory, uprawniające do wstępu na seanse filmowe w czasie wolnym od swoich zadań. Jednak młodzi (i nie tylko) ludzie biorą udział w programie także, by zdobywać doświadczenie, które później wykorzystują zarówno w czasie rozmów rekrutacyjnych, jak i swojej karierze zawodowej.

Na Festiwalu Mastercard OFF CAMERA byłam wolontariuszką podczas tzw. wydarzeń towarzyszących, a dokładniej pomagałam przy galach. Było to jedno z lepszych doświadczeń w moim życiu, które bardzo dobrze wspominam – mówi Natalia Ligorowska. Dużo się nauczyłam, poznawałam wiele fantastycznych osób i zdobyłam cenne doświadczenie, które teraz mogę wykorzystywać w swojej pracy. I właśnie podczas wolontariatu odkryłam to, co chce robić w życiu – jest to praca przy eventach. I aktualnie to robię – zauważa Natalia.

Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Kultury podkreśla natomiast, że takie inicjatywy to często... kuźnie talentów. Ten festiwal to nie tylko świetne, otwierające oczy wydarzenie, ale także niepowtarzalna szansa na wejście w samo jądro złożonych międzynarodowych organizacji, a także opcja dla młodych ludzi na dotknięcie rozmaitych aspektów organizacji dużych imprez. To też oczywiście szansa na budowanie relacji prywatnych i biznesowych - dodaje.

W tamtym roku po raz pierwszy byłam wolontariuszką na Mastercard OFF CAMERA. Moim działem były Media, które są powiązane z moim kierunkiem studiów – wspomina Dominika Wrona. Udało mi się zdobyć cenne doświadczenie i odbyć praktyki studenckie. A dodatkowo na festiwalu miałam możliwość poznania gwiazd polskiego kina i obejrzeć kilka naprawdę świetnych produkcji. I przyznam, że była to przygoda, którą chętnie powtórzę raz jeszcze – zapowiada Dominika.

Nabór do programu wolontariatu #OFFVOLO Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA nadal trwa. Zgłoszenia są zbierane do 13 marca 2023 roku. To największy festiwal kina artystycznego w tej części Europy.

Więcej informacji oraz regulamin wolontariatu dostępny na: https://www.offcamera.pl/wolontariat/

