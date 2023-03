"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA

Reklama

Podczas 16. edycji największego w tej części Europy święta kina niezależnego i artystycznego widzowie przeżyją także niejedną przygodę. Zespół Festiwalu zaprezentował także wybrane filmy, które zobaczymy w ramach sekcji: „Ahoj Przygodo!”.

Każdego roku na filmowej majówce w Krakowie pojawiają się ważne postaci kina niezależnego i artystycznego z całego świata, przedstawiciele branży filmowej oraz oczywiście... tysiące widzów. Mastercard OFF CAMERA już od 16 lat pokazuje produkcje, których często próżno wypatrywać na kinowych afiszach. Nie inaczej będzie i w tym roku. Od 28 kwietnia do 7 maja 2023 roku w czasie Festiwalu zostanie zaprezentowanych blisko 100 produkcji z 30 krajów.

To filmy pogrupowane w osiem sekcji tematycznych – cztery stałe (w tym Konkurs Główny „Wytyczanie Drogi" z Krakowską Nagrodą Filmową Andrzeja Wajdy – 25 000 dolarów oraz Konkurs Polskich Filmów Fabularnych, w którym można zdobyć 100 000 zł) i cztery przygotowywane na każdą edycję. W tym roku zespół Festiwalu wyjątkowo wcześnie odsłania karty programu i prezentuje filmy, które zobaczymy w ramach kolejnych sekcji: „Techno Party" oraz „Ahoj Przygodo!".

Techno Party – czy potrafimy żyć bez technologii?

Technologia to dzisiaj ważna część naszego życia, która wpływa niemal na każdy jego aspekt. Trudno bowiem wyobrazić sobie codzienność bez smartfona, komputera czy dostępu do internetu. W tegorocznej sekcji Mastercard OFF CAMERA zastanawia się nad blaskami i cieniami związanymi z nieodłącznym elementem dzisiejszego świata, jakim jest rozwój technologii. Ten temat przestał być domeną gatunku science fiction, a obecny jest niemal w każdym – od dramatów psychologicznych przez komedie po thrillery.

Reklama

W tym roku w Krakowie w sekcji „Techno Party" będzie można zobaczyć między innymi:

• Reżyserski duet: Kaori Kinoshita i Alain Della Negra w filmie „Perfect Boyfriend" zabiera nas w podróż do wirtualnego świata, który staje się dla wielu mężczyzn próbą ucieczki od prawdziwego życia z całym jego emocjonalnym spektrum. Wszystko za sprawą cyfrowej postaci o imieniu Rinko – atrakcyjnej, nastoletniej bohaterki popularnej w Japonii gry komputerowej.

• Pełnometrażowy debiut młodej reżyserki Morgane Dziurla-Petit jest rozwinięciem jej krótkiego metrażu z 2019 roku. W „Excess Will Save Us" prezentowana jest oryginalna i niezwykle zabawna opowieść o plotce na temat zagrożenia terrorystycznego, która wpływa na codzienne życie mieszkańców niewielkiej wioski na północy Francji.

• Rządowy program „Plan 75" (reż. Chie Hayakawa) ma zachęcić starzejące się japońskie społeczeństwo do podjęcia decyzji o eutanazji po siedemdziesiątym piątym roku życia. Jednym z argumentów, który służy promocji programu w zintegrowanej kampanii reklamowej jest obietnica uzyskania sporego wynagrodzenia na realizację ostatniego w życiu marzenia. Film był japońskim kandydatem do Oscara.

Ahoj Przygodo! – wielki powrót „Kina Nowej Przygody"

Przeżywające renesans i wielkie odrodzenie gatunku, uważanego do tej pory za nieco „gorszy", tzw. „Kino Nowej Przygody", pod koniec lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, święciło prawdziwe triumfy. A to za sprawą takich mainstreamowych twórców, jak chociażby: Steven Spielberg, George Lucas czy Robert Zemeckis.

Ostatnio często i chętnie sięgają po inspiracje nim reżyserzy, którzy wychowali się na tamtych kultowych już produkcjach. O czym dobitnie świadczy fenomen serialu „Stranger Things" czy fakt, że „Top Gun: Maverick" przyciągnął do kin tłumy widzów, spragnionych ekstremalnych wrażeń i z nostalgią wspominających oryginalny hit z Tomem Cruisem.

Coraz częściej ten gatunek i właściwe mu chwyty odświeżają twórcy kina festiwalowego i artystycznego, dlatego też pod Wawelem w ramach tej sekcji, będzie można zobaczyć następujące produkcje:

Reklama

• Stella (nagrodzona za tę rolę Cezarem Nadia Tereszkiewicz), zdeterminowana dziewczyna z zamożnej rodziny, charyzmatyczna Adèle (Clara Bretheau) i równie utalentowany, co pogubiony Étienne'a (Sofiane Bennacer) w filmie cenionej europejskiej aktorki i reżyserki Valerii Bruni Tedeschi pt. „Forever Young" marzą o scenicznej karierze. Nostalgiczna opowieść z końca lat 80. pełna skrajnych często emocji o uczniach prestiżowej, francuskiej szkoły teatralnej Les Amandiers w Nanterre.

• Emad Aleebrahim Dehkordi w „A Tale of Shemroon" wprowadza nas w świat współczesnego irańskiego społeczeństwa: jego przywiązania do ojcowizny i tradycyjnych wartości oraz dojmującej potrzeby wolności. Bracia Iman i Payar, których światopoglądowo dzieli wiele, lecz łączy ich bliska relacja, wiedzą, że po śmierci matki muszą zmienić coś w swoim dotychczasowym życiu.

• Kolumbijskie Medellin w „Królach świata", kojarzone z narkobiznesem, korupcją i przemocą, to miejsce, które nie wybacza słabości. Do grupy nastolatków z filmu Laury Mory Ortegi los jednak w końcu się uśmiecha – jeden z bohaterów odzyskuje prawo do kawałka ziemi, który przed laty został odebrany jego rodzinie. To nieco surrealistyczna podróż w poszukiwaniu szczęścia, która ujęła krytyków i publiczność na całym świecie.

• Rezerwat Pine Rigde z filmu „War Pony" to miejsce, w którym dwudziestokilkuletni Bill i dekadę młodszy Matho – Indianie z plemienia Lakotów – nie mają szans na świetlaną przyszłość. Walczą jednak z przeciwnościami losu, które są elementem ich codzienności: kryzys ekonomiczny, biedota, bezrobocie, dysfunkcyjne rodziny i wyzysk. To wszystko w nagrodzonym Złotą Kamerą dla najlepszego debiutu festiwalu w Cannes obrazie w reżyserii duetu: Gina Gammel i Riley Keough.

Szczegółowe informacje na temat filmów z sekcji „Herstorie", „Wszystko w rodzinie", „Amerykańscy Niezależni" oraz „Festiwalowe Hity" można znaleźć na stronie www.offcamera.pl . Cały program zostanie ogłoszony na początku kwietnia.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Mastercard OFF CAMERA