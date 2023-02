"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Festiwalu Mastercard OFF CAMERA

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja Festiwalu Mastercard OFF CAMERA, w czasie której poza blisko stu filmami z całego świata, od lat przyznawane są nagrody dla wielu wybitnych i często debiutujących przedstawicieli niezależnego kina. Kto zdobędzie Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy – 25 000 dolarów i 100 000 zł w Konkrusie Polskich Filmów Fabularnych?

Jedną z takich nagród jest Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy wręczana w ramach Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi". Jej wartość to aż 25 000 dolarów. Międzynarodowe jury wybiera najlepsze debiuty lub drugie filmy młodych twórców. Do tej pory laureatami tej nagrody byli m.in.: Jung-Bum Park za film „Musan il-gy", Marcin Krzyształowicz za film „Obława", Robin Campillo za film „Eastern Boys" czy Jan P. Matuszyński za film „Ostatnia rodzina".

Każdy z wymienionych zwycięzców może pochwalić się wieloma sukcesami w świecie kina. Późniejszy film Robina Campillo „120 uderzeń serca" był sensacją na festiwalu w Cannes - zdobył cztery statuetki, m.in. za najlepszy film. Ponadto reżyser otrzymał również sześć Cezarów przyznanych przez Francuską Akademię Sztuki i Techniki Filmowej. Jan P. Matuszyński, oprócz cenionego filmu o rodzinie Beksińskich, ma na swoim koncie wiele znanych produkcji, m.in. serial „Wataha", „Król" czy film „Żeby nie było śladów", który zdobył wiele nagród. Kolejny film Marcina Krzyształowicza pt. „Pan T." został nagrodzony dwoma Orłami Polskiej Akademii Filmowej. Z kolei produkcje Jung-Bum Parka „Alive" i „Wysokość fali" zostały docenione podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Locarno.

Nagrody przyznawane w konkursie „Wytyczanie Drogi" niejednokrotnie stanowią trampolinę dla twórców i stają się kołem zamachowym ich karier. W branży filmowej jest to także potwierdzenie, że warto inwestować w poszczególnych reżyserów i reżyserki, nie wspominając już o ogromnej promocji, którą otrzymują laureaci. Kto w tym roku zdobędzie Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy (25 000 dolarów) oraz 100 000 złotych w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych? Dowiemy się podczas 16. edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA, który odbędzie się w Krakowie w terminie od 28 kwietnia do 7 maja 2023 roku. Filmy nominowane w obu konkursach będą prezentowane już za kilka tygodni.

Pełna lista laureatów Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi":

• 2008 Azazel Jacobs za film „Maminsynek"

• 2009 Sebastian Silva za film „Służąca"

• 2010 Marek Najbrt za film „Protektor"

• 2011 Jung-Bum Park za film „Musan il-gy"

• 2012 Mads Matthiesen za film „Teddy Bear"

• 2013 Marcin Krzyształowicz za film „Obława"

• 2014 Robin Campillo za film „Eastern Boys"

• 2015 Jayro Bustamante za film „Ixancul"

• 2016 Kaweh Modiri za film „Bodkin Ras"

• 2017 Jan P. Matuszyński za film „Ostatnia rodzina"

• 2018 Jagoda Szelc za film „Wieża. Jasny dzień"

• 2019 Ulaa Salim za film „Synowie Danii"

• 2020 Maura Delpero za film „Maternal"

• 2021 Isabel Lamberti za film „Last Days of Spring"

• 2022 Mariannę Blicher za „Miss Viborg"

