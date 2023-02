"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Festiwalu Mastercard OFF CAMERA

Reklama

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego z Krakowa właśnie zaprezentował kolejne siedem tytułów z dwóch sekcji: „Herstorie" i „Amerykańscy niezależni". Filmy będzie można oglądać od 28 kwietnia do 7 maja w najlepszych studyjnych kinach w stolicy Małopolski.

W tym roku organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA z dużym wyprzedzeniem prezentują produkcje, które będzie można zobaczyć w Krakowie podczas filmowej majówki. Dzięki temu zainteresowanie wydarzeniem już jest zaskakująco duże, ponieważ pierwsza pula karnetów została wyprzedana, chociaż nie odsłoniono jeszcze nawet wszystkich kart. Wkrótce do publicznej wiadomości zostaną podane informacje o gwiazdach i jurorach, którzy co roku pojawiają się na Mastercard OFF CAMERA oraz w czasie pokazów specjalnych i gal. Zespół Festiwalu już teraz przygotowuje nas jednak do... wizyt w kinach. Wszak przecież to podstawa organizacji tej imprezy: seanse najlepszych filmów z całego świata w krakowskich salach kinowych.

HERSTORIE – bezkompromisowe bohaterki i reżyserki

W ramach Mastercard OFF CAMERA filmy prezentowane są w ośmiu sekcjach: czterech głównych oraz czterech tematycznych. Te ostatnie co roku przygotowywane są w odniesieniu do najbardziej aktualnych tematów, które podejmowane są przez świat kina oraz ogólnie – w społeczeństwie.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że wciąż tkwimy w na wskroś patriarchalnym i szowinistycznym społeczeństwie. I chociaż ostatnie kilka lat przyniosło wiele pozytywnych, kulturowych zmian, zainicjowanych przez ruchy spod znaku #metoo i #timesup, kobiety wciąż znajdują się na marginalizowanych pozycjach; w pracy, rodzinie czy wreszcie – na dużym ekranie. Specjalna tematyczna sekcja Mastercard OFF CAMERA nie tylko stawia je w samym centrum filmowych opowieści, ale prezentując produkcje stworzone przez bezkompromisowe reżyserki, które wywracają do góry nogami normy genderowe.

Reklama

W sekcji „Herstorie" w 2023 roku zobaczymy między innymi te produkcje.

• Egzotyczna sceneria stolicy Nikaragui i... ogromne wysypisko śmieci, u stóp którego mieszka Lilibeth ze swoją jedenastoletnią córką Marią. W „Daughter of Rage" zobaczymy nielegalną pracę nieletnich, codzienną walkę o przetrwanie i nieskrępowaną dziecięcą wyobraźnię, która daje szanse na dostrzeżenie odrobiny światła i piękna.

• Pełnometrażowy debiut cenionej australijskiej artystki wizualnej Del Kathryn Barton pt. „Blaze" to poruszająca opowieść o dwunastoletniej dziewczynce, która doświadcza głębokiej traumy. To historia o wrażliwości dziecięcego umysłu, ale i zaskakujących mechanizmach obronnych, w jakie jest on wyposażony.

• Tłem akcji filmu pt. „Nezouh" syryjskiej reżyserki Soudade Kaadan jawi się konflikt zbrojny w ogarniętym wojną Damaszku. Jest to jednak równocześnie pełna ciepła historia o wolności i marzeniach czternastolatki i jej rodziców, którzy mieszkają w budynku poważnie uszkodzonym przez pocisk.

• Zrealizowany z udziałem naturszczyków, pełen niezwykłych kaskaderskich popisów fabularny debiut francuskiej reżyserki Loli Quivoron pt. „Rodeo" to „Easy Rider" na miarę dzisiejszych czasów. Zakochana w prędkości Julia, motocyklowy gang i cena, którą trzeba ponieść, gdy podejmuje się trudne i zaskakujące decyzje.

AMERYKAŃSCY NIEZALEŻNI – na przekór systemowi i stanowi rzeczy

Jedną z czterech sekcji stałych, poza Konkursem „Wytyczanie Drogi" (nagroda o wartości 100 000 dolarów) i Konkursem Polskich Filmów Fabularnych (nagroda: 100 000 zł) są „Amerykańscy niezależni". Niezmiennie stawia ona na to, co w kinie zza oceanu odważne, bezkompromisowe i fascynujące.

Reklama

W tym roku w ramach przeglądu filmów amerykańskich twórców z ostatnich miesięcy, będzie można zobaczyć między innymi te trzy produkcje.

• Marzeniem nastoletniego Lawrenca, który nie należy raczej do zbyt towarzyskich, są studia w nowojorskiej szkole filmowej. W oglądaniu filmów znajduje bezpieczeństwo, dlatego by zdobyć pieniądze na edukacje, zatrudnia się w wypożyczalni kaset video. „I Like Movies" w reżyserii Chandlera Levacka to historia skomplikowanej przyjaźni oraz... nostalgiczny hołd złożony erze wideo.

• Szalona, słodko-gorzka opowieść prezentowana w „Safe Space" koncentruje się wokół trzech par oraz pewnego samotnego mężczyzny. Reżyser niskobudżetowej produkcji, Stefan Kubicki, zabiera nas na weekend na odludziu, gdzie nic nie idzie zgodnie z planem - narkotyki, zagadki, niewierność, a może nawet i... kosmici? To zdecydowanie jazda bez trzymanki.

• „The Cathedral" przedstawia wciągającą historię rodziny Damroschów w miniaturze, ze wszystkimi jej wzlotami i upadkami. Film Ricky'ego D'Ambrose'a to zaskakująca opowieść o dorastaniu, ale też niejednoznaczny portret wielopokoleniowej amerykańskiej rodziny - jej reakcjach na otaczający ją świat, warunki ekonomiczne, emocjonalne rozterki, a nawet sytuację społeczno-polityczną w całym kraju.

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu Mastercard OFF CAMERA można znaleźć na stronie offcamera.pl.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Festiwalu Mastercard OFF CAMERA