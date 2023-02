"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 16. Mastercard OFF CAMERA

Czas zaprezentować pierwsze osiem filmów, które widzki i widzowie zobaczą w krakowskich kinach w ramach „Festiwalowych Hitów” i kolejnej sekcji - „Wszystko w rodzinie”. Już teraz warto przygotować się na filmową majówkę w Krakowie, która potrwa od 28 kwietnia do 7 maja 2023 roku.

Dobrze znana sekcja – nowości filmowe ze świata festiwali

„Festiwalowe Hity" to sekcja, w ramach której co roku na Mastercard OFF CAMERA pokazywane są produkcje najlepsze, najbardziej doceniane przez krytyków i najchętniej oglądane przez widzów na międzynarodowych imprezach filmowych. W Krakowie prezentowane są one zazwyczaj po raz pierwszy. Już teraz organizatorzy prezentują pierwsze cztery tytuły, które będzie można zobaczyć w festiwalowych kinach.

• „The Happiest Man in the World" cenionej macedońskiej reżyserki Teony Strugar Mitevskiej

• „America" o uciekającym przed przeszłością Elim, który po śmierci ojca decyduje się wrócić ze Stanów Zjednoczonych do swojej ojczyzny i zmierzyć z dawnymi upiorami.

• Historia dwunastoletniej „Dalvy", która niczego nie świadoma, doświadcza ze strony ojca miłości wykraczającej poza zwykłe rodzicielskie uczucia.

• Japońska opowieść o ogromnym bólu, poczuciu winy i bezradności pt. „Love Life", której bohaterem jest sześcioletni Keita, żyjący w patchworkowej rodzinie.

Dzisiejsza rodzina to coś więcej niż pokrewieństwo krwi

Poza pasmami, które co roku pojawiają się w programie Mastercard OFF CAMERA, w czasie Festiwalu zaprezentowane zostaną filmy w czterech nowych sekcjach. Są one przygotowywane na każdą kolejną edycję i stanowią komentarz do tego, co aktualnie dzieje się na świecie oraz jakie tematy poruszane są przez filmowców w różnych zakątkach globu.

W 2023 roku jedną z takich sekcji tematycznych jest „Wszystko w rodzinie". Bierze ona na warsztat współczesne formacje rodzinne, które dziś nie są już oparte tylko na biologicznym pokrewieństwie. Pierwsze cztery filmy w ramach tej sekcji to:

• Komedia sytuacyjna i thriller w jednym, który obnaża kruchość relacji jugosławiańskiej rodziny z lat osiemdziesiątych XX wieku oraz historia tytułowego wujka z filmu „Uncle".

• Nocna podróż trójki queerowych nastolatków, będących dla siebie „wybraną rodziną", przez ulice Toronto prezentowana w „Soft".

• Upadający biznes, duński piekarz i irańska sprzątacza, czyli „The Cake Dynasty" – satyra na uprzywilejowaną rodzinę z zachodniego świata z przymrużeniem oka, autorstwa debiutującego reżysera Christiana Lollike.

• Francuska opowieść o z pozoru zadowolonej z życia Rachel, która w wieku czterdziestu lat dzięki romansowi z Alim i relacji z jego córką zaczyna doświadczać nieodkrytego dotąd instynktu macierzyńskiego w „Other People's Children" uznanej francuskiej reżyserki - Rebeki Zlotowski.

W ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA będzie można zobaczyć wymienione wyżej filmy i wiele innych produkcji z całego świata.

