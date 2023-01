W weekend można obejrzeć kilka filmów, które mogą stać się poważnymi graczami oscarowymi, m.in. „Blondynkę” Andrew Dominika (Netflix) czy „Elvisa” Baza Luhrmanna (HBO Max i Player). Radzę jednak zwrócić uwagę na „Wszystko wszędzie naraz” w Amazonie, film który całkowicie niespodziewanie podbił serca krytyków i widzów. Pod koniec roku zebrał 140 nagród.

Jego twórcy Dan Kwan i Daniel Scheinert pracują razem od lat. Zaczynali karierę od wideoklipów, reżyserowali filmy krótkie i seriale telewizyjne. W 2016 roku zadebiutowali w długim metrażu. „Człowiek-scyzoryk” był komedią fantastyczną, której bohater trafiał na opuszczoną wyspę. Tam zaprzyjaźniał się z martwym facetem, by razem przedsięwziąć dziwną podróż do domu.

Ten surrealistyczny sposób opowiadania przenieśli do swojej drugiej fabuły, tworząc ponadgatunkową hybrydę: film obyczajowy, science fiction, komedię, kino akcji, dramat psychologiczny. Bohaterką „Wszystko wszędzie naraz” jest skromna imigrantka z Chin, która prowadzi słabo prosperującą pralnię. Nie wyróżnia się niczym: ma coś w rodzaju kompleksu ojca, któremu stale chce czymś zaimponować, kiepskie relacje z mężem, trudno jej się też porozumieć z dorastającą córką. Ale to właśnie ta niepozorna Evelyn zyskuje wstęp do rzeczywistości równoległych, gdy zjawia się u niej odpowiednik jej męża z innego świata, oznajmiając że tylko ona może uratować wszechświat wszechświatów. Brzmi niedorzecznie? Ale nie chodzi tu tylko o kino akcji. Okazuje się, że w każdej rzeczywistości Evelyn jest kimś innym, kim mogłaby być, gdyby życie potoczyło się inaczej. Piosenkarką, aktorką, specjalistką od kung-fu, naukowczynią. Ale czy w tych innych wersjach siebie uniknęłaby błędów?

Film wciąga i wzrusza. Kwan i Scheinert, jak przystało na artystów, którzy wyrabiali rękę w muzycznych klipach, są niezwykle sprawnymi rzemieślnikami, ale jednocześnie potrafią panować nad emocjami widza.

Pomaga im świetna Michelle Yeoh, równie dobra w scenach walk, jak i tych, które wymagają delikatności i psychologicznej prawdy. Nic dziwnego, że ona też, podobnie jak Kwan i Scheinert, jest dzisiaj poważną kandydatką do Oscarowej nominacji. Zabawną kreację tworzy Jamie Lee Curtis, a krytycy amerykańscy obsypują nagrodami grającego męża Ke Hui Quana.

24 stycznia, dzień ogłoszenia nominacji oscarowych, może należeć do twórców „Wszystko wszędzie naraz”.