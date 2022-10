Dowiemy się podczas 12. edycji Filmteractive Festival – wydarzenia, które prezentuje trendy, nowe technologie i inspirujące projekty. Tegoroczna edycja odbędzie się online w dniach 25-27.10.2022.

marketingu i nowych technologii. Jego celem jest stymulowanie współpracy między różnymi środowiskami i branżami. To tutaj można otworzyć swój umysł na nowe idee i trendy, nauczyć się jak sprawnie funkcjonować w teraźniejszości i jak dobrze przewidzieć zmiany nadchodzące w przyszłości. To tutaj twórcy innowacyjnych projektów mogą zaprezentować swoje prace. I w końcu to tutaj przedsiębiorcy mogą zobaczyć jak skutecznie łączyć biznes, sztukę i najnowsze technologie. 12. edycja Filmteractive ponownie odbędzie się w Internecie – transmisje będą dostępne na dwóch platformach: Facebook i YouTube. Wśród zaproszonych gości jest aż 26. ekspertów z Polski i ze świata, w tym osoby związane ze światem biznesu oraz sztuki. W programie wydarzenia nie zabraknie m.in tematów takich jak: Metaverse, AI, NFT, VR/AR/XR; projektów, o których mówi cała branża; wywiadów i dyskusji z artystami i przedstawicielami firm; najciekawszych danych; wiedzy eksperckiej; informacji o możliwościach finansowania projektów.

Jeden z trzech tematów przewodnich, czyli metaverse, zostanie rozłożony na części pierwsze, a zaproszeni goście spojrzą na niego z wielu perspektyw. Enara Nazarova (wybrana jako jedna z 30 topowych głosów promujących Metaverse, Wiceprezes ds. Metaverse w Hype Partners, założycielka ARMOAR i gospodarz wiodącej cyfrowej społeczności modowej DIFA Club) w wywiadzie z Martyną Turską z Gazety Wyborczej opowie o tym, jak ewoluowała moda cyfrowa i jak wygląda dziś w Web3, co duże marki modowe już robią w metaverse i co to oznacza dla branży modowej. O Skutecznych strategiach marki w metaverse opowie również Marcus Holmström, współzałożyciel & CEO jednego z czołowych studiów deweloperskich Metaverse – The Gang Sweden. Możliwości stworzenia immersyjnych doświadczeń w metaverse przedstawi Nikolai Bockholt, Creative Technologist w Google oraz Michael Herriger, CEO w Atlas Creative Studios, którego Edyta Kowal, prowadząca podcast Szczypta, wypyta o to, jak wykorzystuje on swoją wiedzę marketingową oraz pasję do gier, aby pomóc markom wejść do tego świata i stworzyć unikalne doświadczenia związane z Fortnite takie jak koncerty, pokazy mody i wirtualne sklepy. W swoim wystąpieniu również Daniel Colaianni, Dyrektor naczelny Academy of International Extended Reality & VR Awards, zgłębi ideę Metaverse. Daniel pogłębi naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób Metaverse stawia przed nami nowe wyzwania, takie jak: ochrona użytkowników, integracja z tkanką biznesową oraz nieunikniona gorączka złota.

Temat NFT poruszy m.in. Jaclyn Siu, COO i współzałożycielka ZHEN. – platformy uwierzytelniania dzieł sztuki opartej na blockchain. W rozmowie z Edytą Kowal opowie o potrzebie stojącej za tym rozwiązaniem – z perspektywy artysty, użytkowników czy galerii sztuki oraz spróbuje znaleźć odpowiedzi na pytania: czy świat naprawdę jest gotowy na promowanie cyfrowych artystów i czy możemy mówić o nowej generacji artystów. Tego samego dnia dowiemy się o Kleks Academy i pomyśle na poszerzenie świata Akademii Pana Kleksa właśnie za pomocą metaverse i NFT. O projekcie, który zredefiniuje doświadczenie rodzinnego filmu opowie Michał Niemczycki, współzałożyciel i szef strategii Kleks Academy.

Czy Dali korzystałby z DALL-E? – to temat rozmowy Thomasa Volanda, fotografa i grafika 3D z Martyną Turską. DALL-E 2 to najbardziej zaawansowany system sztucznej inteligencji, który tworzy realistyczne obrazy i grafikę. Thomas Voland jako jeden z pierwszych na świecie miał dostęp do testów DALL-E 2. W rozmowie opowie o tym, jak testował system, co go zaskoczyło, jaka jest różnica pomiędzy generowaniem obrazów od zera a przerabianiem własnych prac. Z kolei Jacek Nagłowski, współzałożyciel firmy producenckiej Centrala oraz współzałożyciel i członek zarządu Eastern European XR Alliance, w swojej prezentacji pokaże najnowsze oraz rysujące się możliwości zastosowania systemów AI w produkcji filmowej. Z kolei Dominika Kaczorowska-Spychalska (Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Olgierd Cygan, Partner zarządzający Future.Company oraz założyciel Filmteractive Festival, zaprezentują wyniki sporządzone na podstawie pierwszych polskich badań nad wykorzystaniem AI w procesie kreacji zdjęć reklamowych i poziomu ich społecznej akceptacji.

Na konferencji nie zabraknie także przedstawiciela Laboratorium Narracji Wizualnych działającego przy Szkole Filmowej w Łodzi. Krzysztof Pijarski, profesor Szkoły Filmowej w Łodzi i kierownik Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab, podsumuje pierwsze 4 lata działalności vnLabu, przede wszystkim zaś zaprezentuje projekty VR, które zbliżają się do swoich premier. Ponownie będziemy mieli okazję spotkać się Emilie Baltz – multisensoryczną artystką, która przeniesie nas o 49 lat do przodu i przedstawi projekt Spa dla zmysłów w Muzeum Przyszłości w Dubaju (MOTF). Przedstawiciele Google'a Ilya Makei & Grażyna Banasik z Creative Works Central Europe opowiedzą o niesamowicie interesującej i ogromnej przestrzeni jaką jest gaming i jak biznes może z niego korzystać. A o nowych narzędziach finansowych dla przedsiębiorców z branży kreatywnej opowie Maciej Szymanowicz z Creative Europe.