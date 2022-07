Michał Kolanko: Podwyżki dla polityków to trzecia szyna. Znów okazały się samobójcze

Jeśli w głowach wyborców pojawi się przekonanie, że w tak krytycznej chwili władza dba przede wszystkim o siebie, to PiS znajdzie się na prostej drodze do tego, by na jesieni przyszłego roku zamienić się miejscami z opozycją.