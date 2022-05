"Kraina miodu" - zdobywca licznych nagród na całym świecie, w tym aż trzy na festiwalu w Sundance (m.in. główną Nagrodę Jury) oraz cztery na 16. Millennium Docs Against Gravity. Film otrzymał dwie nominacje do Oscara za 2019 r. w kategoriach Najlepszy Film Dokumentalny i Najlepszy Film Międzynarodowy.

Reklama

Po projekcji dyskusję zaproszonymi gośćmi o szczęściu i wielu innych ważnych w życiu sprawach poprowadzi Anna Zoll.

Bilety już dostępne w aplikacji Fabryka Norblina oraz na stronie bilety.kinogram.pl.

https://bit.ly/SRkrainamiodu

***

Reklama

Katarzyna Miller - psychoterapeutka z kilkudziesięcioletnią praktyką terapeutyczną w zakresie terapii indywidualnej, małżeńskiej i grupowej. Z urodzenia łodzianka. Od studiów warszawianka. Ukończyła psychologię i filozofię na UW. Treningu psychologicznego i prowadzenia psychoterapii uczyła się w Ośrodku Synapsis od prof. dr. hab. Kazimierza Jankowskiego, a następnie od rzeszy nauczycieli polskich i zagranicznych (w tym Carla Rogersa). Wykładowczyni na licznych warsztatach rozwojowych dla kobiet. Felietonistka miesięcznika „Zwierciadło”. Autorka i współautorka wielu bestsellerowych poradników, m.in. „Chcę być kochana tak, jak chcę”, „Być kobietą i nie zwariować”, „Bajki rozebrane”, „Nie bój się życia”, „Instrukcja obsługi toksycznych ludzi”, „Kup kochance męża kwiaty”, „Mam faceta i mam… problem”. Mieszka z mężem w Warszawie i Kazimierzu Dolnym, gdzie zbudowała dom. Śpiewa własne piosenki, pisze wiersze i limeryki.

Katarzyna Miller

Marzena Rogalska - Ceniona i lubiana dziennikarka telewizyjna i radiowa. Karierę w mediach rozpoczęła w 1995 roku w krakowskim oddziale TVP, gdzie prowadziła magazyn filmowy. Później przez wiele lat współpracowała z radiem RMF FM, następnie z Radiem Kolor. Od kilkunastu lat prowadzi autorskie audycje w Radio Złote Przeboje.

Pierwsza gospodyni kultowego „Miasta Kobiet”, TVN Style. Przez blisko 12 lat była związana z TVP2 – „Pytanie na Śniadanie”, „Kocham Cię Polsko”, „Gotowi do gotowania. Start!”, „To był rok” (TVP1) oraz „Zacznij od nowa”. Współpracowała z magazynem dla kobiet „Uroda Życia” oraz magazynem Claudia. Interesuje ją człowiek na każdym etapie rozwoju, dlatego jej znak rozpoznawczy to pasja i osobiste zaangażowanie z jakim przeprowadza swoje wywiady. Od września 2021 w TVN Style z „Miastem kobiet” w nowej odsłonie.

Autopromocja SZKOLENIE Pozyskiwanie sponsorów przez instytucje nauki, kultury i sportu WEŹ UDZIAŁ

Marzena Rogalska

Współautorka książki „Być Kobietą biznesu”. Pod koniec 2016 roku zadebiutowała jako pisarka, a jej „Wyprzedaż snów” odniosła znaczący sukces wydawniczy. Kolejne tomy trylogii „Gra w kolory” oraz „Druga miłość” cieszą się ciągle niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. W 2020 roku pojawiła się na rynku pierwsza część tetralogii zatytułowana „Czas tajemnic”, następnie druga „Kres czasów”, a w listopadzie 2021 trzecia – „Ostatnia nadzieja”. Premiera ostatniej czwartej części zaplanowana jest na wiosnę 2022

Reklama

Katarzyna Zawadzka - jedna z najbardziej obiecujących polskich aktorek, była odkryciem 36. FPFF w Gdyni, gdzie zadebiutowała na wielkim ekranie główną rolą w dramacie "W imieniu diabła" Barbary Sass i zdobyła nagrodę za Najlepszy Debiut Aktorski. Za rolę zakonnicy na skraju wiary i szaleństwa otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na 8. Nowojorskim Festiwalu Filmów Polskich. W obsypanym nagrodami "Chce się żyć" zagrała żyjącą w kontrze do systemu Magdę, która głównemu bohaterowi pokazuje świat namiętności i cielesności. W "Baczyńskim" wcieliła się w Barbarę Drapczyńską - żonę poety, a w jednym z największych polskich blockbusterów, "Listy do M. 3" była Zuzą, której wyrzucona przez okno luksusowego mieszkania czerwona sukienka staje się symbolem czystej miłości. Ma też na koncie rolę w koprodukcji polsko-czeskiej "Polski film" w reżyserii Marka Najbrta - zwycięzcy Off Plus Camera 2010. Ukończyła PWST w Krakowie, gdzie od 2012 grała na prestiżowej scenie Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej. Wystąpiła w "Kobiecie z przeszłości" w reżyserii Eweliny Marciniak (Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie), "Frankensteinie" Bogusława Lindy (Teatr Syrena), "Mazepie" Piotra Tomaszczuka (Teatr Polski w Warszawie), czy w "Mistrzu i Małgorzacie" Magdaleny Miklasz (Teatr Dramatyczny). W teatrze telewizji zagrała w "Krzywym domku" Anny Wieczur-Bluszcz, nowatorskim spektaklu zrealizowanym w jednym ujęciu mastershot. Telewizyjna publiczność zna ją z seriali "Prawo Agaty", gdzie wcieliła się w Anielę Bylińską czy "Powiedz tak!", gdzie gra buntowniczkę Basię, jedną z czterech głównych postaci. Gościnnie wystąpiła też w serialu komediowym Petra Zelenki "Dabing Street" realizowanym dla czeskiej telewizji. Podróżuje – sama, w dalekie kultury. Szuka tajemnic jako źródła inspiracji.

Katarzyna Zawadzka

Materiał Promocyjny