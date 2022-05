"Rzeczspopolita" jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA

Cały czas działają kina plenerowe i odbywają się pokazy w kinach studyjnych. Depresyjne coming outy, nieoczekiwane przymierza, domniemana niewinność najmłodszych, kolektywna walka o lepsze jutro - 15.Mastercard OFF CAMERA w ramach festiwalowych sekcji specjalnych pokazuje przewodnie tematy kina niezależnego. Co mówią o nas obrazy świata i jaki jest nasz świat w obrazach?

Dla wielu lockdown okazał się momentem granicznym, czasem, gdy mocniej na światło dzienne zaczęły wychodzić frustracje, lęki, niepokoje. Na szczęście nie jest to już temat tabu ani powód do wstydu. O neurozach, zaburzeniach czy depresji jako chorobie cywilizacyjnej w coraz bardziej otwarty sposób mówi się w przestrzeni publicznej. Pomagają w tym coraz liczniejsze depresyjne „coming outy" osób publicznych. Choć wysoka wrażliwość może wydawać się przysłowiową kulą u nogi, często to reprezentacje pozytywne, wzruszające, pełne humanizmu, ciepła i empatii. W tegorocznej sekcji festiwalu „W zdrowym ciele zdrowy duch" publiczność znajdzie filmowe dowody, jak pozorną słabość można przekuć w siłę.

Głębokie podziały społeczne, kulturowe różnice nie do pokonania i przekonanie poszczególnych grup o słuszności swoich poglądów od dawna wyznaczają nie tylko polski obyczajowy krajobraz. A gdyby tak porzucić własne opinie, a z odmiennych tożsamościowych pozycji uczynić źródło siły? Sekcja „Nieoczekiwane przymierza" opowiada o nieoczywistych sojuszach między postaciami różniącymi się niemal w każdym aspekcie. Wierzący zostają skonfrontowani z ateistami, homo z heteroseksualnymi jednostkami. Niecodzienne relacje są nie tylko źródłem siły dla bohaterów, ale mają spory potencjał transformacji rzeczywistości i obalają krzywdzące stereotypy kulturowe. Z tytułowych nieoczekiwanych przymierz wyłania się nowy sposób organizacji struktur społecznych. A w ślad za nim, choć zabrzmi to utopijnie – nowy, lepszy świat.

Coraz częściej twórcy ostro rozprawiają się z powszechnymi przekonaniami i normami kulturowymi wokół dzieciństwa – zwłaszcza tymi dotyczącymi jego rzekomej naiwności i niewinności. Kino niezależne skupia się z jednej strony przemianom, jakie dokonują się w modelach i sposobach opowiadania o dzieciństwie. Z drugiej natomiast – odkrywa przed widzami jego bardziej mroczne, mniej oczywiste i nienormatywne oblicze. „Przyszłość jest teraz" to z kolei ułożona we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Bergen specjalna sekcja opowiadająca o postępującym kryzysie ekologicznym i modelach radzenia sobie z nim. Zamiast jednak stawiać na jednostkowe opowieści o heroicznej walce o naszą planetę, starannie wybrane produkcje pokazują, że siła tkwi we współpracy i kolektywnej walce o lepsze jutro. Najwyższy przecież czas, żebyśmy uświadomili sobie, że ciąży na nas zbiorowa odpowiedzialność i niczym bohaterowie sekcyjnych filmów zaczęli działać, na mniejszą lub większą skalę, ale razem, troszcząc się o wspólną przyszłość, która zaczyna się teraz. Tam gdzie zawodzą politycy i oficjalne drogi, pozostaje nadzieja w oddolnych inicjatywach oraz często bezinteresownych działaniach zwykłych ludzi.

