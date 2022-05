"Rzeczspopolita" jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA

Reklama

Krakowska Nagroda Filmowa ma nowego patrona. Został nim Andrzej Wajda – wielki przyjaciel młodego kina. W tym roku wyróżnienie trafiło do Marianne Blicher i jej "Miss Viborg". Z kolei z nagrodą dFlights wyjechali z Krakowa twórcy filmu „Piosenki o Miłości". Film „Sonata" Bartosza Blaschke otrzymał Nagrodę Publiczności, a grający w niej Michał Sikorski Mastercard Rising Star dla najciekawszego debiutanta. Nagrody Aktorskie trafiły do Magdaleny Żak i Adama Woronowicza.

Filmy oceniali najlepsi. Z powodu ilości statuetek i nominacji jury okazało się najbardziej oscarowym w historii Mastercard OFF CAMERA. W gronie jurorów znaleźli się Kim Magnusson, laureat dwóch Oskarów i siedmiu nominacji do tej nagrody, Trudie Styler, producentka filmowa i Grainne Humphreys, dyrektorka działającego od 20 edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Dublinie. To oni zdecydowali do kogo trafi 100 000 złotych w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych.

Wojciech Smarzowski przewodniczył pracom jurorów Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi". Razem z nim filmy reżyserów i reżyserek oceniała Anna Pinnock laureatka Oscara za „Grand Budapest Hotel" i nominowana do nagrody za filmy: „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", „Tajemnice lasu", „Życie Pi", Złoty kompas" i „Gosford Park". W Krakowie pojawił się również David Parfitt, który od ponad 30 lat pracuje jako niezależny producent filmowy, telewizyjny i teatralny. Ma na swoim koncie takie produkcje, jak „Henryk V", „Wiele hałasu o nic", „Szaleństwo króla Jerzego". czy „Zakochany Szekspir" (zdobywca siedmiu Oscarów i czterech nagród BAFTA), „Mój tydzień z Marilyn" i „Tajemnice Joan".

Festiwal okazał się czasem premier. Małgorzata Szumowska od lat wspiera kino niezależne. W 2018 roku była przewodniczącą Jury Konkursu Głównego Wytyczanie Drogi. Z kolei w 2015 roku jej „Body/Ciało" wygrało Konkurs Polskich filmów Fabularnych. Urodziny festiwalu postanowiła uczcić, decydując się, że to właśnie w Krakowie odbędzie się europejska premiera jej nowego filmu „Infinite Storm". Film będzie można oglądać w kinach od 27 maja.

Reklama

Trwały ślad w postaci odcisku dłoni, który niebawem stanie się częścią Alei Gwiazd, zostawił w Krakowie Jerzy Skolimowski. Wybuchająca śmiechem publiczność, błyskotliwe riposty, erudycyjne prowadzenie Grażyny Torbickiej – tak wyglądało spotkanie z mistrzem. Uwaga skoncentrowała się na aktorskich wątkach w jego karierze. Reżyser ma na koncie 26 ról i to nie tylko w swoich filmach, ale także u światowej sławy reżyserów takich, jak David Cronenberg, Tim Burton czy Volker Schlöndorff. Zagrał także w jednym z filmów o superbohaterach z uniwersum Marvela ("The Avengers"), gdzie partnerowała mu Scarlett Johansson. Jerzy Skolimowski razem z festiwalową publicznością obejrzał "Fałszerstwo" Volkera Schlöndorffa.

Granice gatunkowe, obyczajowe i te wynikające z ról społecznych, w końcu granice geograficzne – to im poświęcony został tegoroczny Player Serialcon. Specjalna sekcja 15.Mastercard OFF CAMERA obfitowała w premiery. Widzowie zobaczyli czwarty sezon „Kontroli" i pierwszy odcinek drugiego sezonu „Nieobecnych" Player Original oraz pierwsze odcinki nowych seriali „Powrót" i „Odwilż".

Obok sprawdzonych sekcji, jak „Amerykańscy Niezależni. Big Dreamers" czy „Festiwalowe hity" w programie nie zabrakło sekcyjnych nowości „W zdrowym ciele zdrowy duch?", „Nieoczekiwane przymierza", „Wiek niewinności" czy „Przyszłość jest teraz". Propozycje z Konkursu Polskich Filmów Fabularnych były wyświetlane z ukraińskimi napisami. Pokazem specjalnym był film „Nosorożec" Olega Sencowa.

Bałkański folk z elektroniką rodem z Rumunii, indie-owe DIY, melorapowe opowieści,R'n'B i soulu sprzed trzech dekad – tak prezentował się muzyczny wehikuł czasu OFF SCENY. Festiwalową publiczność czekało siedem wieczorów i kilkanaście spotkań z najciekawszymi reprezentantami alternatywnych brzmień z Polski i ze świata.

Autopromocja Wyjątkowa okazja Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny KUP TERAZ

Przez trzy dni (4-6 maja 2022) w Krakowie gościli będą polscy i zagraniczni eksperci, twórcy i producenci. Mocnym punktem programu było skupienie się na rynku adaptacji literackich i case study najnowszych polskich filmów. Na uczestników czekało m.in. spotkanie z nominowaną do Oscara, laureatką Europejskiej Nagrody Filmowej szwedzką producentką filmu FLEE („PRZEŻYĆ") Monicą Hellström, a także współorganizowane wspólnie z programem EAVE warsztaty z prezentacji i pitchingu projektu filmowego. Dodatkowym akcentem międzynarodowym były spotkania one – on – one, w czasie których polscy producenci rozmawiali z potencjalnymi partnerami koprodukcyjnymi. Program OFF CAMERA Pro Industry uzupełniły także warsztaty prawne, case study najnowszych polskich filmów i organizowane wspólnie z Torino Film Lab konsultacje scenariuszowe dla sześciu polskich projektów na wczesnym etapie rozwoju.

Relacje ze spotkań i recenzje festiwalowych filmów można znaleźć na www.offcamera.pl. Do zobaczenia podczas szesnastej edycji Festiwalu już niebawem!

Reklama

"Rzeczspopolita" jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA