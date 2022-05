"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA

Jedną z ulubionych atrakcji gości specjalnych stała się wystawa prezentująca twórczość Vilhelma Hammershøia. Artysta uznawany jest za za najwybitniejszego duńskiego malarza przełomu XIX i XX wieku.

Powściągliwa narracyjnie, wyrafinowana kolorystycznie, kontemplacyjna sztuka Hammershøia kryje subtelne treści odnoszące się do codziennego życia malarza i jego najbliższych. Jego obrazy są szeroko komentowane podczas spotkań w festiwalowych kuluarach.

Wybór prezentowanych w Muzeum Narodowym w Krakowie dzieł malarskich i rysunkowych Hammershøia oraz fotografii archiwalnych związanych z jego życiem i twórczością pochodzi ze znakomitych kolekcji duńskich (Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling, Museum Sønderjylland, Fuglsang Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Brandts Kunstmuseum, Det Kongelige Bibliotek), szwedzkich (Malmö Konstmuseum), norweskich (Nasjonalmuseet, Oslo), fińskich (Atheneum Art Museum, Helsinki), francuskich (Musée d’Orsay, Fondation Custodia) oraz holenderskich (Pokój balkonowy w Spurveskjul ze zbiorów Boijmans Museum w Rotterdamie). Wystawa oferuje też możliwość zapoznania się dziełami Hammershøia należącymi do prywatnej kolekcji ambasadora Johna L. Loeba Jr., rzadko prezentowanymi publicznie.

Krakowska ekspozycja obejmuje obrazy oraz prace rysunkowe reprezentatywne dla oeuvre Vilhelma Hammershøia. Ich staranny dobór umożliwia zgłębienie artystycznego rozwoju oraz poznanie najistotniejszych tematów występujących w sztuce duńskiego malarza pauz, ciszy i przestrzeni znajdujących się „pomiędzy”. Układ wystawy zbudowano wokół kluczowych tematów: wnętrz, krajobrazów i miejskich pejzaży, portretów i autoportretów oraz aktów. Jej początek wyznacza część poświęcona tematyce wnętrz i intymności, zgłębianej przez Hammershøia dążącego do utrwalenia atmosfery i nastroju wnętrza. W kolejnej części znalazły się równie niezwykłe pejzaże oraz widoki miejskie, w których artysta utrwalił dawną architekturę Kopenhagi i Londynu z zastosowaniem zmiennej perspektywy oraz intrygującego sposobu kadrowania. Końcowa część ekspozycji prezentuje akty oraz prace na podłożu papierowym. Dzieła te powstały na różnych etapach rozwoju artystycznego Hammerhøia, obejmują zatem zarówno prace i studia z czasów nauki w akademii, jak i kompozycje wnętrz oraz portrety traktowane jako autonomiczne dzieła – taki dobór umożliwia nie tylko prześledzenie tego rozwoju, ale i zgłębienie roli rysunku w procesie twórczym malarza. Narrację wystawy współtworzy wybór fotografii – medium istotnego dla Hammershøia, chętnie eksperymentującego ze sposobem kadrowania oraz efektami świetlnymi charakterystycznymi dla tej techniki. Ważne uzupełnienie ekspozycji stanowią dwa aneksy. Pierwszy z nich poświęcono biografii artysty, drugi zaś – powstały we współpracy z Centre for Art Technological Studies and Conservation w Kopenhadze – umożliwia zgłębienie tajników jego warsztatu.

Wystawę można oglądać do 8 maja. Kończy się dokładnie wtedy, kiedy zamyka się Festiwal Mastercard OFF CAMERA.

