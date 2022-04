Przed kinem piętrzą się coraz to nowe zadania i wyzwania. Jest nie tylko realnym obserwatorem wydarzeń, ale ma moc kreowania, a wręcz zaklinania rzeczywistości. Takie są także tegoroczne sekcje, w szczególności sekcja „Przyszłość jest teraz". 15 urodziny Festiwalu to też prezenty. Andrzej Wajda będzie patronował młodym filmowcom z całego świata.

Pełen odważnych filmów, które nie boją się mówić inaczej niż inni, jest Konkurs Główny, który od tego roku będzie przyznawał Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy. Uroczyste zezwolenie na nazwanie nagrody imieniem Mistrza nastąpiło w obecności Krystyny Zachwatowicz, która przeczytała list Andrzeja Wajdy, który wystosował w 2016 roku do narodu ukraińskiego.

Otwarcie 15-tej edycji nie mogło się obyć bez wspomnienia tego, jak zaczęła się historia Festiwalu. Jak zauważyła Agnieszka Holland: 15 lat to piękny wiek nastolatka, który chce poznawać świat, wszystko go ciekawi. I taki jest właśnie festiwal Mastercard OFF CAMERA, który wciąż poszukuje, wciąż sprawdza, podróżuje i odkrywa. Galę zwieńczył pokaz filmu „Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej oraz Michała Englerta z Naomi Watts w roli głównej, a krakowska publiczność była pierwszą w Europie, która zobaczyła film, który w bardzo krótkim czasie zdobył serca amerykańskich widzów. Do polskich kin produkcja wejdzie 27 maja.

Przed widzami Player Serialcon, OFF Camera Pro Industry i koncerty. Ważnym punktem program jest pokaz specjalny filmu „Fałszerstwo" Volkera Schlöndorffa, poprzedzony rozmową z Jerzym Skolimowskim. "Chcieliśmy pokazać mniej znane, a równie ciekawe oblicze fascynującej twórczości tego wyjątkowego artysty; stąd wybór filmu, w którym Pan Jerzy występuje po drugiej stronie kamery, co zresztą z powodzeniem czynił wielokrotnie w trakcie swej imponującej filmowej kariery" – wyjaśnia dr Grzegorz Stępniak, Dyrektor Programowy Festiwalu.

Na widzów czeka ponad 200 projekcji filmów całego świata w ramach nowych sekcji i dwóch konkursów: Konkursu Głównego Wytyczanie Drogi oraz Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. Święto kina niezależnego potrwa do 8 maja w Krakowie. Filmy z Konkursu Głównego oraz sekcji „Amerykańscy Niezależni - Big Dreamers" można obejrzeć także w player.pl. Więcej informacji można znaleźć na www.offcamera.pl.