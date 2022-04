KIFF to niezależny międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych o długości 3 - 30 minut. Mogą w nim uczestniczyć zarówno profesjonaliści, jak i studenci oraz amatorzy. Do udziału w festiwalu kwalifikują się filmy w dowolnej technice, dobrej jakości, choć niekoniecznie zrealizowane profesjonalnym sprzętem.

- Idealny film na nasz festiwal to taki, który ma dobrą, ciekawą historię, przesłanie do świata, ukazujący wyjątkową osobę lub sytuacje… i oczywiście jest krótkometrażowy – mówi Anna Zoll, dyrektorka i twórczyni festiwalu. - Zeszłoroczne propozycje z całego świata takie właśnie były, przez co wybór zwycięskich filmów był niezwykle trudny. W pierwszej dziesiątce laureatów znalazła się "Sukienka", która już po naszym festiwalu została nominowana do Oscara!

Selekcja KIFF wybierze 30 najlepszych z nadesłanych filmów, z których trzech zwycięzców wyłoni jury złożone ze znanych i nagradzanych polskich filmowców i producentów: Dariusza Jabłońskiego, Magdaleny Łazarkiewicz, Kasi Adamik, Piotra Jaxy i Aleksandra Pietrzaka. Nagrody finansowe w wysokości 500, 300 i 100 euro oraz statuetki zostaną wręczone na gali KIFF, która odbędzie się 24 listopada 2021 w kinie KinoGram. Dodatkowo przyznane zostaną nagrody publiczności, która będzie miała możliwość głosowania podczas projekcji festiwalowych TOP 30 w listopadzie 2022.

Zgłoszenia filmów przyjmowane są do 24 października 2022 na platformie www.filmfreeway.com/KinoGramInternationalFilmFestival. Do 24 czerwca obowiązuje niższa opłata za zgłoszenie filmu na festiwal - 35 USD. Od 25 czerwca do 24 września 2022 koszt zgłoszenia to 45 USD.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy KinoGram (KIFF) został stworzony przez kino KinoGram – miejsce w fascynującej postindustrialnej przestrzeni dawnej Fabryki Norblina w Warszawie, skupiające się na kulturze, gdzie można spotkać najlepszych polskich twórców filmowych i ludzi przemysłu filmowego z ich lekcjami mistrzowskimi i wykładami – również dzięki bliskiej współpracy z Gildią Reżyserów Polskich. To tutaj odbywają się wydarzenia i premiery filmowe, wystawy, panele dyskusyjne oraz retransmisje wydarzeń kulturalnych.

Wszystkie informacje o festiwalu znajdują się na stronie www.kinogram.pl oraz na platformie www.filmfreeway.com/KinoGramInternationalFilmFestival

