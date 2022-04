"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA

Wśród nich znaleźli się „Inni ludzie" Aleksandry Terpińskiej. Kto otrzyma Krakowską Nagrodę Filmową, dowiemy się już 7 maja podczas gali zamknięcia 15.Mastercard OFF CAMERA.

Pełnometrażowy debiut Aleksandry Terpińskiej „Inni ludzie" to adaptacja głośnej powieści Doroty Masłowskiej o tym samym tytule. Film to hipnotyzująca opowieść o desperackim poszukiwaniu miłości i narastającej frustracji, która próbuje znaleźć swoje ujście w czasach rozpadu więzi, dożywotnich kredytów, diet pudełkowych, taniego wina i powiadomień z mediów społecznościowych. „Inni ludzie" to celna, momentami zabawna diagnoza dzisiejszej Polski w rytm rapowego beatu z magnetyzującymi rolami Jacka Belera, Soni Bohosiewicz i Magdy Koleśnik.

Akcja społecznego dramatu „Between Two Dawns" rozgrywa się w ciągu dwudziestu czterech godzin pomiędzy tytułowymi dwoma świtami. W fabryce tekstyliów, w rezultacie braku odpowiednich zabezpieczeń, zostaje ciężko ranny pracownik. Rodzinny biznes mogą czekać poważne konsekwencje. Jak zachowa się Kadir (Mǖcahit Kocak), młody i dość idealistyczny mężczyzna, który ma wkrótce przejąć interes? Czyje dobro postawi na pierwszym planie? W swoim debiucie fabularnym Selman Nacar pokazuje zależności osobiste i biznesowe, a kolejne napięcia odsłaniają bolesne klasowe i ekonomiczne podziały w obrębie nowoczesnego tureckiego społeczeństwa.

„True Things" - najnowszy film Harry Wootliff, reżyserki głośnego „Tylko ty" - to przejmujący dramat psychologiczny z niesamowitą rolą Ruth Wilson (gwiazdy serialu „The Affair"). Jej bohaterka zaakceptowała już swoje nudnawe życie, jednak wszystko gwałtownie się zmienia, gdy w jej biurze zjawia się tajemniczy blondyn (równie magnetyzujący, znany z filmów Joanny Hogg – Tom Burke), o kryminalnej przeszłości, i zaczyna bezpardonowo flirtować z Kate. Natychmiast zawiązuje się między nimi pokrętna, erotyczna i emocjonalna relacja, w której kobieta zaczyna pokładać coraz większe nadzieje. Wootliff w mistrzowski, wrażliwy i feministyczny sposób pokazuje, na czym może polegać potencjalna siła przyciągania toksycznego i przemocowego związku. Ekstremalne zbliżenia dają widzom szansę na wgląd w psychikę Kate, portretując dynamikę jej pogłębiającej się z dnia na dzień obsesji.

„The Staffroom" to wnikliwe, pełne humoru studium jednego z najbardziej fascynujących pomieszczeń socjalnych na świecie: pokoju nauczycielskiego. Annamarija (w tej roli świetna Marina Redžepović) zaczyna pracę pedagoga w nowej szkole. W swoim debiucie fabularnym Sonja Tarokić z empatią i dowcipnie portretuje perypetie wciąż niedostatecznie docenianej, wychowującej i edukującej przyszłe pokolenia grupy zawodowej. Dynamiczna praca kamery i starannie skomponowane, choć robiące wrażenie pełnych chaosu sceny składają się na wyjątkową estetykę jednego z bardziej interesujących środkowoeuropejskich debiutów minionego roku.

Prowadzisz dość nudny żywot u boku swej żony i nagle ktoś usiłuje Cię zabić? Wszczęte niezwłocznie po tym wydarzeniu policyjne śledztwo niczego nie wykazuje: żadnych podejrzanych ani potencjalnych wrogów. Główny bohater fabularnego debiutu słoweńskiego reżysera Darko Sinko – Boris (przejmująca rola Radosa Bolčiny) znalazł się w takiej sytuacji i postanowił wziąć sprawy we własne ręce. „Osobista inwentaryzacja" przeradza się w pogłębiającą się paranoję. W „Inventory" Sinko umiejętnie zestawia portret swojego bohatera w kryzysie tożsamościowym z realiami postsocjalistycznego społeczeństwa. Film to wciągające studium męskości, której modele nie do końca przystają do szybko zmieniających się czasów.

W ramach Konkursu Głównego Wytyczanie Drogi festiwalowa publiczność oceni dziesięć filmów. Oceni je międzynarodowe jury pod przewodnictwem polskiego filmowca. Konkurs jest częścią projektu „Obrazy świata. Świat w obrazach". Więcej informacji dotyczących 15.Mastercard OFF CAMERA można znaleźć na www.offcamera.pl.

