„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA

Reklama

Filmy z Konkursu Polskich Filmów Fabularnych to przegląd tego, co w rodzimym kinie najciekawsze i najbardziej wartościowe. Co zobaczymy podczas 15.Mastercard OFF CAMERA i do kogo trafi 100 000 zł?

„Sonata" to oparta na faktach historia Grzegorza Płonki (znakomita rola debiutanta Michała Sikorskiego) - utalentowanego, niepełnosprawnego pianisty, nazywanego też „Beethovenem z Murzasichla". Wyposażony w aparat słuchowy oraz ogromną determinację, zarówno swoją, jak i ze strony rodziców, Grzegorz marzy o tym, by zostać pianistą i wystąpić w filharmonii przed publicznością. Mało kto wierzy jednak, że cel, jaki postawił przed sobą niedosłyszący chłopak, może się spełnić. Dla bohatera "Sonaty" nie ma jednak rzeczy niemożliwych. Przełamywanie barier, pokonywanie własnych ograniczeń, ale i siła płynąca z marzeń to główne tematy fabularnego debiutu Bartosza Blaschke. Filmu pełnego ciepła, empatii oraz bezinteresownej wiary w drugiego człowieka.

Tytułowa „Magdalena" z debiutu Filipa Gieldona to młoda kobieta, która komunikuje się ze światem poprzez muzykę. Nocami próbuje swoich sił w klubie, marząc o karierze didżejki. W ciągu dnia stara się zajmować pięcioletnią córką. Z racji dysfunkcji trudno jest jej znaleźć i utrzymać stałą pracę. Również sytuacja w domu staje się coraz bardziej napięta. Kiedy na swojej drodze spotyka znaną didżejkę Julię, która bierze ją pod swoje skrzydła i obiecuje wyjazd do Berlina, zaczyna wierzyć, że wszystko się ułoży. Niestety, traumatyczna przeszłość, od której Magdalena ucieka, zaczyna ją doganiać i niszczyć. Opowiadana w dużej mierze za pomocą dźwięków i gestów kameralna historia ujmuje za sprawą nowej ciekawej twarzy w polskim kinie, jaką jest utalentowana Magdalena Żak - grająca tytułową rolę.

Z rodziną najlepiej wychodzi się...na zdjęciach! W sali bankietowej eleganckiego hotelu rozpoczyna się huczne wesele. Wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Problem w tym, że państwo młodzi w ostatnim momencie postanowili się... rozstać. Dwie rodziny, które różni niemal wszystko, od pochodzenia, przez zawartość portfela aż po gust, próbują zmierzyć się z kryzysem. Co z tego wynika? Pełnometrażowy debiut Jakuba Michalczuka to świetnie napisana, gorzka komedia o tym, że czasem wystarczy ledwie iskra, by wybuchł prawdziwy pożar. „Teściowie" to prawdziwy aktorski popis wcielających się w główne role: Mai Ostaszewskiej, Marcina Dorocińskiego, Izabeli Kuny i Adama Woronowicza.

Reklama

Czy totalnie inne brzmienia mogą się zestroić? Ile razy możliwy jest życiowy bis? To pytania, które zadaje film „Piosenki o miłości". Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu aktorowi. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę. Tomasz Habowski zrobił film subtelny, nienachalny, budzący sympatię. Jego „Piosenki o miłości" to nie tylko historia rodzącego się uczucia, buntu czy walki o niezależność, ale też ujmujący pejzaż miasta, które staje się kolejnym ważnym bohaterem. W rolach głównych Justyna Święs znana z kapeli The Dumplings i Tomasz Włosok, jeden z najbardziej utalentowanych aktorów młodego.

Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi weekend, który od lat spędzają na sielankowym kempingu na duńskiej wyspie Bornholm. To miejsce, gdzie na chwilę można zwolnić, złapać oddech i zmienić nieco perspektywę. Jednak nie tym razem. Incydent, do jakiego dochodzi między dziećmi na początku wyjazdu, wywołuje wzajemne tarcia i falę kryzysu w relacjach łączących bohaterów. "Fucking Bornholm" Anny Kazejak dotyka tematu tożsamości w czasach, gdy znane wzorce przestały mieć znaczenie. Kryzys w związku, problemy z komunikacją, zmęczenie oczekiwaniami innych – to problemy, z jakimi zmierzyć się musi pokolenie dzisiejszych czterdziestolatków w tym rozpisanym na kilka wyraźnych głosów intrygującym komediodramacie.

Konkurs jest częścią projektu „Obraz świata / Świat w obrazach". Do zobaczenia w Krakowie podczas 15.Mastercard OFF CAMERA od 29 kwietnia do 8 maja. Więcej informacji dotyczących programu można znaleźć na www.offcamera.pl.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym 15.Mastercard OFF CAMERA