Poland Business Run 2023. 36 455 pracowników firm pobiegło dla potrzebujących

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym Poland Business Run

Tak w liczbach przedstawia się bieg charytatywny Poland Business Run 2023, który odbył się 3 września. To już 12. edycja zawodów, na dodatek rekordowa pod względem liczby uczestników.

Poland Business Run 2023 tak jak w ubiegłym roku odbył się w Krakowie oraz w formule wirtualnej. Każdy biegacz 5-osobowej sztafety pokonał dystans biegu w słusznej sprawie – by pomóc osobom z niepełnosprawnościami i po mastektomii.

Kolejny rekord

Fundacja Poland Business Run, główny organizator zawodów, świętuje kolejny sukces. W tym roku do charytatywnej sztafety zapisało się prawie 36 500 przedstawicieli firm i korporacji. To o ponad 4000 więcej niż rok temu.

– Co roku dołączają do nas kolejne firmy gotowe biegać i pomagać. Z każdą kolejną edycją nas Państwo zaskakujecie, za co bardzo dziękujemy. A przez to, że coraz więcej osób dołącza do naszej inicjatywy, my możemy realnie pomagać w stawianiu pierwszych kroków o protezie, zapewniać wygodne i indywidualnie dopasowane wózki, sfinansować sprzęt dla sportowców z niepełnosprawnością oraz zapewniać rehabilitację po amputacji i mastektomii, która jest na wagę złota – powiedziała podczas zawodów Agnieszka Pleti, prezes Fundacji