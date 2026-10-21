Na czym dziś zarabiają telekomy i jak wygląda ich życie na rynku biznesowym w otoczeniu, w którym mamy takie hasła, jak dual use, które dotyczy różnych dziedzin gospodarki i firm w nich działających?

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To bardzo szerokie pytanie. Z jednej strony to życie wygląda tradycyjnie, bo oczywiście podstawą tego biznesu nadal są usługi związane z łącznością, z komunikacją. Mówię tu o dostępie do internetu i telefonii mobilnej.

Natomiast na rynku biznesowym dzieje się również wiele innych rzeczy. My od lat zapewniamy dostęp do zabezpieczonej komunikacji firmowej, zapewniamy cyberbezpieczeństwo firmom i nadal działamy w tych obszarach. Zmienia się jednak charakter usług. Bardzo dużo usług kiedyś tradycyjnie telekomunikacyjnych, tzw. legacy, opartych o stare technologie, przechodzi ewolucję i staje się usługami bazującymi na software, na rozwiązaniach bardziej indywidualnie zarządzanych przez klienta. Wystarczy wspomnieć SD-WAN-y. Następuje tzw. shift technologiczny, który powoduje, że coś, co kiedyś było czystą telekomunikacją, teraz jest działaniem integratorskim, które toczy się również w innym otoczeniu konkurencyjnym. Bo nie chodzi już tylko o dostęp do internetu, ale o wszystkie warstwy nadbudowujące. To jest ciekawy moment, który w różnych krajach przebiega w różnym tempie. Widzimy go również w Polsce, zarządzamy nim i on na pewno będzie postępował.

Drugi ciekawy nurt dla biznesu to interakcja ze światem publicznym, szczególnie teraz tak ważnym, czyli ze stroną rządową zajmującą się obronnością. My jako dostawca infrastruktury krytycznej, operator o określonych zobowiązaniach, myślimy również o tym i pracujemy z odpowiednimi instytucjami, aby infrastruktura zapewniała państwu także bezpieczeństwo.

Na ile nowe technologie, ze sztuczną inteligencją (AI) na czele, o których dziś wszyscy mówimy, są ważne z punktu widzenia takiej firmy, jak Orange Polska.

W Orange Polska technologie są bardzo ważne. Sztuczną inteligencję wdrażamy w sposób bardzo mądry, strategiczny i taktyczny, nastawiony na myślenie długoterminowe z określonym zwymiarowaniem wpływu jej zastosowania na wynik finansowy firmy.

Zaczęliśmy eksperymentować ze sztuczną inteligencją już bardzo dawno. Ponad sześć lat temu wpisaliśmy te działania jako element strategii i transformacji firmy. Zatem adopcja rozwiązań sztucznej inteligencji w różnych formach zaawansowania, występuje praktycznie w każdej części organizacji. Jest to możliwe także dzięki temu, że bardzo dużą wagę przyłożyliśmy do edukacji ludzi, do zasymilowania tego tematu do środowiska firmy i do traktowania AI jako elementu transformacji firmy i zmiany modelu biznesowego, a nie, jak postrzega to wiele firm, tylko jako elementu oszczędności czy optymalizacji kosztowej. Oczywiście te elementy u nas też występują. Ale budowa wartości, personalizacja, budowa jakościowych rozwiązań, które pomagają klientom biznesowym transformować swoje organizacje z użyciem AI, jest możliwa w Orange dzięki temu, że nie jesteśmy tylko operatorem, ale dysponujemy także ekosystemem firm IT, które posiadają taką ofertę zarówno dla rynku komercyjnego, jak i dla instytucjonalnego i że klienci z tej oferty korzystają.

Ludzie i firmy zastanawiają się, jak sztuczna inteligencja wypada w związku z bezpieczeństwem. Są np. agenci AI, którzy dokonują za nas zakupów. Pojawia się więc także pytanie o cyberbezpieczeństwo.

My, jako jeden z wiodących dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa, bardzo mocno dbamy w pierwszej kolejności o bezpieczeństwo wewnętrzne. W przypadku sztucznej inteligencji również zabezpieczyliśmy cały ekosystem i środowisko dla pracowników. Chodzi m.in. o to, aby nie mieli możliwości korzystania z szeroko rozumianych dowolnych modeli czy czatów, co oczywiście naruszałoby bezpieczeństwo informacji firmowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności dokumentów.

Dlatego mamy odpowiednie polityki i regulacje wewnętrzne, które ograniczają taką możliwość. Ale w zamian za to wszyscy pracownicy dostali platformę, która nazywa się Live Intelligence, agreguje różne modele LLM i jest tak zabezpieczona, że swobodnie można na niej korzystać ze wszelkich dokumentów firmowych, tworzyć prezentacje, używać danych, przeprowadzać analitykę.

To stworzyło demokratyczny dostęp do tych modeli i do możliwości używania sztucznej inteligencji. Ja wierzę w to, że nie można się uczyć lepiej, niż w praktyce. W każdym miesiącu 4 tys. osób, czyli praktycznie połowa naszych etatowych pracowników, aktywnie korzysta z tej platformy. Nie tylko konwersują, zadają pytania czy robią analitykę, ale również budują agentów.

Obecnie mamy 1100 takich agentów wytworzonych przez pracowników. To daje nową okoliczność do pracy ludzi. Stają się oni architektami swojego systemu i miejsca pracy. Tworzą coś, co pomaga w pracy nie tylko im indywidualnie, ale też innym pracownikom. Bo ci agenci mogą być dostępni dla innych pracowników, mogą wchodzić ze sobą w interakcje, mogą się uzupełniać, czyli de facto powstaje ekosystem algorytmów, które usprawniają pracę.

Zaczyna się od idei jednego człowieka, który na przykład uznał, że fajnie by było mieć po drugiej stronie wirtualnego klienta po to, żeby jako handlowiec nauczyć się dobrze prowadzić rozmowę sprzedażową, odpowiadać na obiekcje, identyfikować, z jakimi zdarzeniami może się spotkać. W efekcie upowszechnia się taki agent, który jest sparingpartnerem dla handlowca. To się skaluje i powstaje bardzo dynamiczny system tworzenia zupełnie nowego środowiska, a tym samym nowych umiejętności, kompetencji wśród pracowników oraz nowego modelu współpracy i interakcji. Uważam, że z rozwojowego punktu widzenia to jest niezwykle ciekawe.

-not. jer