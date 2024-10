Tusk na EFNI: Koalicja będzie twardo, solidarnie i lojalnie realizowałaj program

W środę w Sopocie wystartowała po raz kolejny konferencja EFNI (Europejskie Forum Nowych Idei). Wystąpienie otwierające konferencję wygłosił premier Donald Tusk. Wcześniej organizatorzy konferencji zgrupowani w Konfederacji Lewiatan przedstawili w swoich wystąpieniach inaugurujących kilka z postulatów przedsiębiorców, w tym powołanie wicepremiera ds. gospodarki. Do tego ostatniego Tusk w swoim wystąpieniu odniósł się bezpośrednio, podobnie jak do planowanego na czwartek i piątek szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. - Bezpieczeństwo i energia będą w najbliższych dniach, tygodniach i latach absolutnie kluczowe. Również dla polskiej prezydencji – powiedział premier. - Chcemy dzisiaj nie tylko dogonić, ale wyprzedzać naszych sąsiadów, naszych partnerów. Mamy ku temu wszystkie dane. Nie możemy tego tylko zmarnować. I to jest oczywiście już apel bardziej mój do mnie samego, niż do państwa. Musimy robić dużo więcej i dużo szybciej – i tu pełna zgoda - żeby ten trudny czas stał się czasem polskiego triumfu, a nie kłopotów – zapowiedział.

Czytaj więcej Biznes Geopolityka wyznacza rytm EFNI Dziś, jak chyba nigdy dotąd, geopolityka przekłada się na to, co się dzieje w świecie, Europie i w Polsce. Nasza przyszłość w coraz większym stopniu zależy też od sytuacji w Chinach, Indiach, Afryce – mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Co z dalej z energetyką? Tusk o OZE i atomie

Kwestie dotyczące rozwoju energetyki były jednym z ważniejszych wątków w wystąpieniu premiera. Tusk mówił w jego trakcie o swoich poprzednikach oraz dziękował im za swoje wysiłki po 1989 roku. Na sali byli obecni min. Jan Krzysztof Bielecki i Waldemar Pawlak, a gości powitał były premier Jerzy Buzek. Wspominał m.in. o „profetycznym” podejściu Buzka wiele lat temu i np. inicjatywie Unii Energetycznej. Tusk mówił też o obecnych i przyszłych inwestycja w energetykę, dziękował też przedsiębiorcom za ostatnie 35 lat. - Dziękuję przedsiębiorcom, którzy robili swoje, gdy inni zwiesili głowę, myśląc, że nic w naszym kraju dobrego się nie stanie – mówił Tusk, który podkreślili, że duch przedsiębiorczości przez 35 lat byli silnikiem sukcesu

Co z energetyką? Tusk mówił w tym kontekście o poszukiwaniu nowych silników wzrostu. Tu pojawiła się kwestia cen energii i jej dostępności – Docelowo mówimy o mocy 18 GW z energii wiatrowej z farm na Bałtyku, to cztery razy więcej niż moc elektrowni jądrowej, którą zaczynamy budować na Pomorzu – powiedział. Tusk mówił też o tym, że Polska „uparła się” i zbuduje elektrownię atomową. Padła też wzmianka o drugiej lokalizacji elektrowni atomowej. - . Pytaniem kluczową jest ewentualna drugą lokalizacja. Dyskusja się będzie toczyć. Przy pierwszej lokalizacji Polska bierze na siebie cały ciężar finansowania. Przy drugiej lokalizacji trzeba poszukiwać partnera finansowego. Naprawdę chcemy to budować, ale do tego potrzebujemy też realnych środków – powiedział. W kontekście OZE Tusk mówił też o „repoweringu” istniejących elektrowni wiatrowych, co ma dać 500 proc. więcej mocy obecnych wiatraków.

Co z postulatami przedsiębiorców? Tusk wyklucza trzeciego wicepremiera

W trakcie wystąpienia premier nawiązał do kwestii migracji i rozmów w Brukseli, które czekają go w najbliższych dniach. - Dzisiaj jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wcześniej, aby premierzy i prezydenci państw europejskich przyjmowali polski punkt widzenia, polskie propozycje. Mówię to nie dlatego, żeby komuś chcieć zaimponować - podkreślił.