Jak wynika z badania* przeprowadzonego przez GfK Polonia dla organizacji odzysku ElektroEko, co piąty Polak nic nie wie na temat elektrośmieci i ich bezpiecznej utylizacji. Co więcej, niektórzy przyznają, że zużyty sprzęt zdarzyło im się wyrzucić do śmietnika. Co druga osoba z kolei przyznaje, że zużyty sprzęt RTV i AGD przechowuje w domu, piwnicy lub garażu. Są to przede wszystkim telefony komórkowe, telewizory i czajniki elektryczne. Dlaczego tak ważne jest właściwe postępowanie z elektroodpadami? Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać substancje, takie jak chrom, brom, ołów, kadm, rtęć czy freon, niekorzystne dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Co ciekawe, ze zużytych sprzętów można odzyskać wiele przydatnych materiałów, które z powodzeniem wykorzystuje się w produkcji nowych urządzeń. Z badania Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019-2023** wynika, że z niedziałającego komputera czy monitora można odzyskać szkło, tworzywa sztuczne, stal, aluminium, miedź oraz ołów. Z kolei materiały ze zużytych telefonów komórkowych: złoto, platynę, srebro i miedź można wykorzystać do wytwarzania plomb dentystycznych czy nawet instrumentów muzycznych.

Recykling dla środowiska

W RTV EURO AGD klienci mogą skorzystać z opcji odbioru elektroodpadów bezpośrednio z domu, gdy dostarczany jest nowy produkt. W takim przypadku dostawa, montaż i odbiór starego urządzenia tego samego rodzaju i pełniącego te same funkcje co sprzęt dostarczony odbywa się w ciągu jednej wizyty. Takie rozwiązanie powoduje, że niepotrzebny sprzęt nie zalega w mieszkaniu, a dodatkowo auta dostawcze pokonują trasę do klienta tylko raz, ograniczając tym samym ślad węglowy.

Odbierany wysłużony sprzęt jest następnie poddawany procesom recyklingu w przeznaczonych do tego zakładach przetwarzania. Każdego roku RTV EURO AGD odbiera od klientów tyle elektrośmieci, ile wypełniłoby aż 70 basenów olimpijskich. Sprzęty przekazywane są do profesjonalnych zakładów przetwarzania elektroodpadów, w których odzyskuje się z nich cenne surowce lub poddaje recyclingowi w bezpieczny dla środowiska sposób.

Nowoczesna ekologistyka

Inwestycje, których RTV EURO AGD dokonało w nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki i transportu, nie tylko zapewniają szybsze i bardziej efektywne dostawy do klientów, lecz są także istotną częścią strategii zrównoważonego rozwoju. Spółka inwestuje w nowoczesną flotę, spełniającą najwyższe normy czystości spalin, wykorzystuje zaawansowane analizy i przetwarzanie danych do planowania tras, aby jak najefektywniej wykorzystać środki transportu i zminimalizować emisję CO 2 . Zoptymalizowane harmonogramy dostaw pozwoliły na mniejsze wykorzystanie floty samochodowej (średnio o kilkaset pojazdów miesięcznie), a wprowadzony przez RTV EURO AGD cyfrowy obieg dokumentów w transporcie i wyeliminowanie papierowej dokumentacji pozwala ocalić ponad 3 hektary drzew rocznie.

Nagrody za ekologiczne podejście do biznesu

Już na etapie projektowania wielu inwestycji RTV EURO AGD uwzględnia ich wpływ na środowisko i wprowadza takie rozwiązania, które będą mu przyjazne. Tak było m.in. w centrum logistycznym Prologis Park Janki pod Warszawą. W oddanym do użytku w 2021 r. ogromnym parku magazynowym zastosowano m.in. inteligentny system efektywnego zarządzania mediami, energooszczędne oświetlenie, latarnie zasilane energią słoneczną i wiatrową czy innowacyjną kostkę brukową pochłaniającą dwutlenek węgla. A dla pracowników przewidziano przy obiekcie stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Za konsekwentnie realizowaną strategię prośrodowiskową firma została doceniona w wielu plebiscytach. Jednym z nich jest ogólnopolska, prestiżowa nagroda Laur Klienta, którym RTV EURO AGD zostało wyróżnione w kategorii „Ekologiczne strategie w biznesie”. Po raz pierwszy sieć została również nagrodzona głosami blisko 110 tys. ankietowanych konsumentów w II edycji programu branżowego BLIX AWARDS jako najbardziej Prospołeczna Sieć Roku. Wyróżnienie w tej kategorii przyznawano m.in. za efektywne działania proekologiczne i wsparcie lokalnych społeczności.

Ekoprojekty, ekopostawy

W RTV EURO AGD troska o środowisko nie ogranicza się do inwestycji w nowoczesne rozwiązania oraz oferowane klientom usługi. W ramach organizacji powołany został interdyscyplinarny zespół entuzjastów z różnych działów, którzy pracują nad nowatorskimi koncepcjami dotyczącymi rozwiązań dla środowiska. Projekty zespołu koncentrują się m.in. na ograniczeniu zużycia nieekologicznych surowców, ochrony zasobów czy propagowaniu troski o planetę i zdrowego stylu życia.

* Badanie konsumenckie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wiedza i postawy Polaków. Badanie wykonane przez ośrodek opinii publicznej GfK Polonia dla organizacji odzysku ElektroEko, próba badawcza: 1000 osób, reprezentatywnej dla populacji Polski w wieku 15+. Wywiady osobiste ze wspomaganiem komputerowym (CAPI). Badanie wykonane we wrześniu 2019 r.

** Raport Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019-2023 przygotowany przez ElektroEko, Cyfrową Polskę oraz APPLiA Polska – Związek pracodawców AGD, 2019 r.

