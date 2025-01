Studiowanie wciąż popularne

Studia w Polsce nie tracą na zainteresowaniu. Według raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 aż 462 tys. studentów rozpoczęło naukę na studiach, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Pokazuje to rosnącą świadomość młodych ludzi o tym, jak duży wpływ na przyszłą karierę oraz rozwój osobisty ma wykształcenie wyższe.

Wybór ścieżki edukacyjnej po maturze to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Polski system szkolnictwa wyższego oferuje dwa główne modele kształcenia dla kandydatów planujących rozpocząć swoją przygodę ze studiowaniem. Choć oba prowadzą do zdobycia wyższego wykształcenia, różnią się pod wieloma istotnymi względami, wynikającymi z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Poniżej przedstawiamy kluczowe różnice, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku oraz uczelni.

Struktura i czas trwania studiów

Jedną z głównych różnic między dwoma wskazanymi trybami studiów jest czas ich trwania oraz etapy, z jakich się składają:

Studia dwustopniowe

Studia jednolite magisterskie (JSM)

Elastyczność ścieżki edukacyjnej

Studia licencjackie cieszą się większą elastycznością niż w przypadku trybu jednolitego. Studenci po ukończeniu I stopnia mogą, ale nie muszą podejmować dalszej nauki na studiach magisterskich. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla osób, które tuż po licencjacie chcą podjąć pracę zarobkową lub zrobić przerwę w studiowaniu, jednocześnie zostawiając sobie otwartą drogę do dalszej nauki w przyszłości.

Tryb dwustopniowy umożliwia również studiowanie na poziomie magisterskim zupełnie innego kierunku niż na licencjacie – daje to ogromną swobodę wyboru w przypadku zmiany zainteresowań lub chęci zdywersyfikowania dotychczasowego wykształcenia.

Aplikując na studia jednolite magisterskie, studenci decydują się na spójny i kompleksowy program nauczania, który zapewnia solidne przygotowanie do przyszłego zawodu. Taka forma kształcenia pozwala skupić się na jednym kierunku od początku do końca, co sprzyja budowaniu głębokiej wiedzy i rozwijaniu zaawansowanych kompetencji.

Sprawdź ofertę JSM na https://studia-online.pl/studia-jednolite-magisterskie.

Dostępność kierunków

Studia jednolite magisterskie są typowe dla kierunków, na których ciągłość kształcenia i spójność programu nauczania mają szczególne znaczenie. Należy do nich m.in. prawo. Program tych studiów budowany jest w sposób kompleksowy, tak aby studenci mogli stopniowo zdobywać specjalistyczną wiedzę, charakteryzującą wymienione kierunki.

Studia I i II stopnia oferują z kolei znacznie większą różnorodność ścieżek edukacyjnych. Studenci mogą wybierać spośród setek kierunków dostępnych w ramach kategorii humanistycznych, społecznych, technicznych, przyrodniczych i wielu innych.

Specjalizacja i zakres wiedzy

Studenci jednolitych studiów magisterskich mają zazwyczaj możliwość wczesnego wyboru specjalizacji, co daje solidne podstawy teoretyczne do zgłębiania trudniejszych i bardziej zaawansowanych zagadnień. Wieloletnia, zintegrowana nauka jest tu niezbędna, aby dobrze wykonywać swój przyszły zawód oraz wyróżniać się na rynku pracy. Studia dwustopniowe natomiast, pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy na pierwszym stopniu, z możliwością specjalizacji na drugim. Studia licencjackie są niejako wprowadzeniem do specjalistycznego kształcenia na studiach magisterskich, przygotowujących do objęcia konkretnych stanowisk u przyszłych pracodawców.

Tytuł zawodowy

Po ukończeniu studiów I stopnia studenci mogą posługiwać się tytułem licencjata, a następnie po kontynuacji studiów magisterskich i ich ukończeniu, tytułem magistra. Dyplom jednolitych studiów magisterskich (po całym, 5 lub 6-letnim toku kształcenia), również upoważnia absolwentów do korzystania z tytułu magistra danego kierunku.

Nowoczesne kształcenie z tradycją

Wybór uczelni to równie ważna jak wybór kierunku decyzja, od której może zależeć zawodowa przyszłość kandydatów na studia. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest uczelnią z ponad 20-letnią tradycją, oferującą zarówno studia I i II stopnia, jak i jednolite magisterskie. Dzięki innowacyjnej platformie dydaktycznej studenci mogą przyswajać wiedzę z dowolnego miejsca i o wybranej porze co sprawia, że edukacja w WSKZ jest nowoczesna – szyta na miarę 2025 roku. Zapoznaj się z ofertą uczelni na https://studia-online.pl/studia-licencjackie.

Materiał Promocyjny