Ćwiek-Świdecka: Odległa perspektywa poprawy nauczycielskiego bytu

– Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni z tych podwyżek, które były na początku roku. Ale to tylko wyrównanie. My liczymy na taką płacę, za którą da się utrzymać rodzinę i która będzie przystawała do dzisiejszych realiów – mówi Broniarz.

W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 4626 zł brutto. Wynagrodzenie nauczycieli ma pójść w górę o 4,1 proc. A to, jak obliczono, oznacza, że pedagog na najniższym stopniu awansu zawodowego zarobi ok. 150 zł brutto ponad najniższą krajową.

Teoretycznie narzekać nie mogą, bo zwykle zarabiali na poziomie minimalnej, a czasami także poniżej niej, i trzeba było wypłacać wyrównanie. Ale z pewnością nie jest to kwota, która zachęcałaby do podejmowania pracy w szkole.

Już dziś widać, że jeśli przybywa w niej pracowników, to są to często emeryci. A jeśli ubywa – to odchodzą młodzi. Jak pisaliśmy kilka dni temu w „Rzeczpospolitej”, w ciągu ostatniego roku do przedszkoli i szkół wróciło 34 tys. nauczycieli w wieku 51–60 lat i 25 tys. belfrów powyżej 61. roku życia. To oznacza, że w 2024 r. w szkołach pracowało 37 545 nauczycielek w wieku emerytalnym (5,1 proc. wszystkich) i 13 457 nauczycieli po 61. roku życia (1,83 proc. kadry).

W tym samym czasie ubyło 20 tys. najmłodszych pedagogów – tych do 26. roku życia ubyło 13 tys., a między 26. a 30. rokiem życia – 7 tys.