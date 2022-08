W piśmie, podpisanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku Rafała Rudnickiego, władze przypominają, że od 1 września w szkołach ponadpodstawowych wiedzę o społeczeństwie zastąpi przedmiot Historia i teraźniejszość.

Reklama

"Jednak treści zawarte w podręczniku do ww. przedmiotu Historia i teraźniejszość autorstwa Wojciecha Roszkowskiego, czyli jedynego do tej pory zaakceptowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wywołują ogromne oburzenie u tych wszystkich, którzy mieli okazję się z nimi zapoznać" - czytamy.

Władze Białegostoku przypominają, że decyzje dotycząca podręczników należą do dyrektorów szkół, którzy dokonują wyboru z propozycji złożonych przez zespoły nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych i rad rodziców.



Włodarze miasta wyrażają nadzieję, że do 1 września Ministerstwo Edukacji dopuści do użytku dwa inne podręczniki do nowego przedmiotu.



Reklama

"Jeśli tak się nie stanie, to informuję, że nauczyciele mogą prowadzić ww. przedmiot bez pomocy podręcznika, co rekomenduję w imieniu miasta Białystok" - pisze wiceprezydent Rudnicki. "Tym bardziej, że uczniowie szkół ponadpodstawowych są świadkami dyskusji na temat kontrowersji, jakie budzi książka prof. Roszkowskiego, a to z pewnością nie wpływa korzystnie na ich nastawienie do nowego przedmiotu i tego podręcznika" - dodaje.