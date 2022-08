Publikację przygotowały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Autorami są Izabela Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Adam Cisek i Karol Wilczyński. Jeśli książka zyska akceptację Ministerstwa Edukacji i Nauki, będzie jedyną oficjalnie dostępną alternatywą wobec podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego; jeśli nie, może ukazać się na rynku jako pomoc naukowa - pisze Onet, który zapoznał się z egzemplarzem testowym publikacji i zamieścił recenzję książki.

Jak podał wydawca, "Historia i teraźniejszość" dla uczniów klas pierwszych liceów i techników obejmuje trzy działy, w tym "wprowadzenie, które przedstawia i porządkuje wybrane zagadnienia oraz pojęcia (w tym z historii i WOS w klasach 4-szkoły podstawowej)", oraz działy dotyczące dziejów świata i Polski w latach 1945-1970. Podręcznik dla klas drugich obejmuje cztery działy dotyczące historii świata i Polski od 1970 roku do dwóch pierwszych dekad XXI wieku. "Zakres tematów zaplanowany jest na 27 jednostek lekcyjnych" - podało WSiP.

Podręcznik Roszkowskiego do HiT od momentu publikacji wywoływał wiele kontrowersji. Pedagodzy zarzucali mu, że ma formę eseju, przez co nie będzie rozumiany przez uczniów. Zarzucano także manipulowanie faktami i jego upolitycznienie poprzez nadmierne wyeksponowanie tematyki kluczowej dla rządzącej partii i urzędującego ministra edukacji.

Jak pisaliśmy w "Rzeczpospolitej", podręcznik zawierał też nieodpowiednie treści - zamieszczono w nim opis kontaktów pedofilskich jednego z francuskich polityków. Po fali oburzenia minister Czarnek poinformował, że problematyczny opis został mocno skrócony. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił też, że wzbudzający kontrowersje fragment dotyczący metody in vitro "mógłby rzeczywiście zniknąć, aby chronić dzieci poczęte metodą in vitro". Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz oświadczył, że w szkole znajdującej się na terenie miasta zakazane będzie korzystanie z podręcznika do historii i teraźniejszości autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Według Onetu, publikacja WSiP "zaczyna się zupełnie inaczej niż podręcznik prof. Roszkowskiego". "W tamtym przypadku autor od razu wrzuca nas w bilans II wojny światowej, tutaj mamy do czynienia z wprowadzeniem do pojęcia człowieka jako istoty społecznej, z odniesieniami do antyku, renesansu i oświecenia" - czytamy w recenzji. Według autora, autorzy "znakomicie i bez żadnego wartościowania" wyjaśnili "rozróżnienie pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem".

"Później dostajemy też wyjaśnienia innych postaw wobec pojęcia narodu: ksenofobii, szowinizmu, internacjonalizmu i kosmopolityzmu. Po meandrach niełatwych i silnie nacechowanych emocjonalnie pojęć autorzy przez cały podręcznik poruszają się z podobnym naukowym spokojem" - czytamy.

W tekście napisano, że w kolejnych częściach podręcznika do HiT autorzy "kontynuują chłodny, pozbawiony ocen wywód".

Konferencje aliantów w Teheranie, Jałcie i Poczdamie nie noszą miana zdrady, uczniowie dostają natomiast jasne i klarowne stwierdzenie: "Podejmując decyzje podczas konferencji wielkiej trójki, alianci zachodni nie tylko ignorowali informacje o zbrodniach popełnianych na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną. W imię własnej racji stanu godzili się również z tym, że w Europie Środkowej i Wschodniej powstanie sowiecka strefa wpływów, a żyjącym tam społeczeństwom zostanie narzucony komunistyczny totalitaryzm".

Zdaniem autora opublikowanej w Onecie recenzji, "największym brakiem podręcznika są sporadyczne jedynie nawiązania do teraźniejszości", a autorzy "niewiele miejsca" poświęcili także kulturze.

"Element, który u prof. Roszkowskiego pojawia się regularnie, czyli kwestie gender, osób LGBT+ i seksu w podręczniku WSiP prawie nie występują. Słowo gender nie pada chyba ani razu, kwestie praw osób homoseksualnych także nie są poruszone, a rewolucja seksualna została potraktowana rzeczową notatką w osobnej ramce, z podkreśleniem roli pigułki antykoncepcyjnej jako jej głównego katalizatora" - czytamy.