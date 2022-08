Wiele kontrowersji wywołuje podręcznik do Historii i teraźniejszości autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. W czwartek burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz poinformował, że w szkole znajdującej się na terenie miasta podręcznik będzie zakazany.

Reklama

Czytaj więcej Edukacja Podręcznik do HiT zakazany w jednej ze szkół. Pierwsza taka decyzja Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz poinformował, że w szkole znajdującej się na terenie miasta zakazane będzie korzystanie z podręcznika do Historii i teraźniejszości autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Treści, które zamieszczono w podręczniku bronił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W czwartek w rozmowie z Polsat News wypowiedział się na temat fragmentu dotyczącego metody in vitro.

Zapewnił, że sprawdził ten fragment i w podręczniku do HiT "nie ma słowa" o metodzie in vitro. Powiedział też, że sens wyimka z podręcznika do HiT został "skrzywiony do tego stopnia", że ten fragment "mógłby rzeczywiście zniknąć, aby chronić dzieci poczęte metodą in vitro".

Czytaj więcej Edukacja i wychowanie Czarnek zmienia zdanie ws. podręcznika do HiT. "Ten fragment mógłby zniknąć" Minister edukacji i nauki - Przemysław Czarnek - stwierdził, że sens wyimka z podręcznika do Historii i Teraźniejszości (HiT) został "skrzywiony do tego stopnia", że ten fragment "mógłby rzeczywiście zniknąć, aby chronić dzieci poczęte metodą in vitro".

Reklama

W sondażu Kantar dla TVN i TVN zapytano Polaków o ocenę pracy ministra edukacji.

56 proc. ankietowanych ocenia Przemysława Czarnka źle, w tym 41 proc. "zdecydowanie źle", a 15 proc. "raczej źle".

Innego zdania jest łącznie 27 proc. respondentów. Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" zaznaczyło 9 proc., a "raczej dobrze" 18 proc.

17 proc. osób biorących udział w badaniu nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Autopromocja Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy Unikalna oferta Tylko 5,90 zł/miesiąc

WYBIERAM

Sondaż przeprowadzono w dniach 17-18 sierpnia na próbie 1003 osób.