„Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju »produkcję«”? – można przeczytać w podręczniku prof. Wojciecha Roszkowskiego, który został dopuszczony przez MEiN.

Fragment podręcznika został skrytykowany przez posłankę PiS Joannę Lichocką. - To rzeczywiście niedopuszczalne i uważam że powinien albo ten fragment zostać po prostu usunięty z tego podręcznika albo dalece mocno zmieniony, po to żeby nie było tam sformułowań, które mogą uderzać w godność dzieci poczętych w wyniku in vitro i ich rodziców - powiedziała.

- Czarnek wymyślił taki podręcznik, który ma uczyć nasze dzieci historii i teraźniejszości. Tam jest wiele różnych bardzo dziwnych, czasami strasznych tez. Ja dzisiaj odkryłem taki maluteńki rozdział o dzieciach in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili takie słowa, że dzieci z in vitro, to jest hodowla ludzi. Kto będzie kochał takie dzieci? - mówił natomiast Donald Tusk.

Szef resortu edukacji zapowiedział, że pozwie Donalda Tuska za jego słowa. Według Przemysław Czarnka lider PO mówił nieprawdę.

Czytaj więcej Dobra osobiste Czarnek pozwie Tuska za słowa o podręczniku i in vitro W przyszłym tygodniu złożony będzie pozew przeciwko Donaldowi Tuskowi - zapowiedział w poniedziałek szef MEiN Przemysław Czarnek, odnosząc się do wypowiedzi na temat treści w podręczniku do HiT, które lider PO wygłosił podczas spotkania z mieszkańcami Jaktorowa.

Jak informuje Onet.pl, wydawnictwo Biały Kruk, które przygotowało podręcznik, w najnowszym wydaniu usunie lub znacząco zmieni kontrowersyjne treści dotyczące in vitro.

Informator portalu przekazał, że wydawnictwo nie zgadza się z interpretacją tego fragmentu, ale dokona zmian ze względu na dobro dzieci poczętych tą metodą.