Materiał Promocyjny

Firmy coraz częściej wspierają i rozbudowują wolontariat pracowniczy. Dlaczego? Powodów jest mnóstwo. Po pierwsze, jest to idealna szansa na zintegrowanie pracowników w firmie. Po drugie, jest to również świetna inwestycja w wizerunek firmy. Po trzecie, podbudza on pracowników do samorealizacji, co przekłada się później na lepsze wyniki biznesowe.