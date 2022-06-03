National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU), jeden z wiodących ośrodków akademickich i naukowych Tajwanu, położony w samym środku Hsinchu Science Park — Doliny Krzemowej Azji — wyszedł z inicjatywą ufundowania 50 stypendiów dla młodych Ukraińców i Ukrainek, by pomóc im zdobyć wykształcenie uniwersyteckie. Program stypendialny, ufundowany poprzez darowizny przekazane przez tajwańskich biznesmenów i firmy z Hsinchu Science Park, jest otwarty dla studentów z Ukrainy już od września 2022. W chwili obecnej NYCU rozpoczął rekrutację i przyjmuje aplikacje od młodych obywateli Ukrainy, którzy chcieliby przyjechać na Tajwan i rozpocząć lub kontynuować swoje studia na poziomie licencjatu, magisterium lub doktoratu. Na dzień dzisiejszy 15 studentów i studentek zostało przyjętych na NYCU w ramach tego programu; pozostałe 35 miejsc czeka na odpowiednich kandydatów.

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NYCU ufundowało 50 stypendiów dla młodych Ukraińców i Ukrainek, chcących zdobyć wykształcenie uniwersyteckie w różnych dziedzinach nauki: inżynierii, ekonomii i nauk społecznych. Stypendia zapewniają pokrycie kosztów studiów przez cały okres nauki akademickiej wraz ze sfinansowaniem kosztów zakwaterowania i utrzymania, a także zapewniają nieodpłatne otrzymanie biletu powrotnego Warszawa-Tajpej-Warszawa.

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym i o procedurze aplikacji można znaleźć pod tym adresem.

Lista dokumentów potrzebnych do wysłania zgłoszenia jest osiągalna pod tym adresem. (W sytuacjach gdy komplet dokumentów nie jest dostępny ze względu na sytuację wojenną, aplikanci są zachęcani do składania niepełnego zestawu papierów.)

Po przyjęciu, odbiór oryginałów dokumentów i procedury wizowe będą koordynowane przez Biuro Przedstawicielskie Tajpej w Polsce (telefon (48) 22-213-0060, 30th Floor, Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw, Poland, email: tro.pl@mofa.gov.tw), gdzie także będzie wystawiony bilet lotniczy dla studentów przyjętych w programie stypendialnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc do Henryka Witka (hwitek@nycu.edu.tw).

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Іскра надії з Тайваню в час війни — NYCU оголошує стипендію для українських студентів

Національний університет Ян Мін Чао Дун (NYCU) пропонує 50 стипендій для українських студентів

Напад Росії на Україну зруйнував плани і мрії мільйонів людей. Через війну численні українці втратили життя, зазнали немислимих страждань, були змушені покинути рідні домівки, були позбавлені всіх життєвих надбань. У більшості випадків, ці зміни незворотні. Кожен день приносить нові, жахливі новини про жорстокість російських військ і нещастя мирного населення України.

Для багатьох молодих людей ця війна – суцільне лихо. Замість того щоб слідувати мріям та стати відомими вченими, митцями, підприємцями та лікарями, українським юнакам довелося відкласти підручники й одягнути військову форму, щоб пройти військову підготовку та зіткнутися з серйозною перспективою брати участь в активних бойових діях найближчим часом. Багато українських дівчат, не маючи можливості продовжувати відвідувати школу чи університет, просто тому, що вони зруйновані і більше не існують, змушені влаштовуватися на низькооплачувану роботу, часто за кордоном, щоб утримувати свої сім’ї. Навіть якщо Україна виграє цю війну — а це бажання, надія та впевненість всього цивілізованого світу — знадобиться багато років, перш ніж базова інфраструктура на Сході України буде відновлена, і молодь зможе повернутися до обладнаних класних кімнат. Безперечно, війна завжди приносить такі нещастя. Але, незважаючи на це, ми повинні пам’ятати, що в цей час глобальної політики та глобальної соціальної відповідальності, наш спільний обов’язок – подбати про те, щоб ціле покоління молодих українців у майбутньому не стало втраченим. Наш спільний обов’язок – забезпечити відбудову України як сучасної європейська країни, відбудову її молодими лідерами та спеціалістами, які здобули якісну освіту в університетах по всьому світу. Настав час діяти, щоб втілити цей план в життя!

Щоб взяти участь у цій глобальній відповідальності та задовольнити потреби і мрії молодих українців, Національний університет Ян Мін Цзяо Дун (NYCU), один із провідних академічних та дослідницьких центрів на Тайвані, розташований у центрі наукового парку Сіньчжу — Кремнієвої долини Азії — виступив з ініціативою прийняти групу з 50 молодих українських студентів та допомогти їм отримати ступінь бакалавра, магістра або PhD. Програма, спонсорована індивідуальними внесками тайванських підприємців і компаній наукових парків, буде доступна з наступного академічного семестру, починаючи з вересня 2022 року. Зараз в NYCU триває процес прийняття заявок від молодих українців, які хотіли б приїхати на Тайвань, щоб почати або продовжити навчання. На даний момент за цією програмою в NYCU вже прийнято 15 студентів; решта 35 місць зараз відкриті для подачі заявок.

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NYCU фінансує 50 стипендій що будуть присуджені молодим українцям, які бажають отримати бакалаврську освіту, магістратуру або PhD у різних галузях інженерії, природничих наук, бізнесу та гуманітарних дисциплін. Стипендії, що поширюються на весь період навчання, покривають вартість навчання, усі витрати на проживання, а також включають в себе щомісячні кишенькові витрати та вартість авіаквитка з Польщі до Тайваню. Заявки приймаються електронною поштою; адреса електронної пошти доступна на сайті https://tinyurl.com/2p8abaha. Детальна інформація про програму та перелік необхідних документів доступна на сайті https://tinyurl.com/4r3s8mcr. (Якщо отримання деяких документів для подачі заявки неможливе через війну, ми рекомендуємо студентам подавати неповний комплект документів.) Роздруковані копії документів та візові процедури будуть оброблятися представництвом Тайбею в Польщі (телефон: (48) 22-213-0060, адреса: 30th Floor, Ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw, Poland, email: tro.pl@mofa.gov.tw), яке також видаватиме квитки на літак Варшава-Тайбей для студентів, прийнятих за програмою. Додаткові запити можна надіслати до Генріка Вітека (hwitek@nycu.edu.tw).