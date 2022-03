24 lutego w wyniku inwazji wojsk rosyjskich rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Z Ukrainy do Polski przybyło ok. 1,3 mln uchodźców - szacuje się, że w tym ok. pół miliona dzieci. - To wyzwanie, które stoi przed państwem polskim - przed Ministerstwem Edukacji i Nauki, samorządami, dyrektorami szkół, nauczycielami - i wszyscy temu zadaniu sprostamy - powiedział szef resortu edukacji Przemysław Czarnek.

Minister był w Polskim Radiu 24 pytany, w jaki sposób wyobraża sobie włączenie ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji. - Przede wszystkim w taki sposób, żeby nie zaszkodzić polskiemu systemowi oświaty i postępom polskich dzieci w nauce - odparł.

- Musimy mieć na względzie w pierwszej kolejności fakt, że organy prowadzące są organami prowadzącymi polskie szkoły, a równolegle mamy obowiązek zaopiekować się edukacyjnie dziećmi ukraińskich uchodźców - dodał. Przemysław Czarnek ocenił, że "system musi być jak najbardziej elastyczny". - Tak, żeby przyjąć dzieci ukraińskie do systemu i w jak najmniejszym stopniu zakłócać polski system oświaty. Dlatego proponujemy, żeby dzieci ukraińskie wstępowały do szkoły wtedy, kiedy będą na to gotowe, tzn. kiedy odpoczną, kiedy minie trauma, którą przeżywały uciekając przed wojną - mówił.

- Każde dziecko ukraińskich uchodźców ma prawo być zapisane do polskiej szkoły bezpłatnie, ale też ma prawo do tego czasu łączyć się ze swoją szkołą na Ukrainie. To nie jest przeniesienie ukraińskiego systemu do Polski, absolutnie takiej sytuacji nie będzie - podkreślił minister edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek dodał, że jeśli chodzi o wstępowanie dzieci z Ukrainy do szkół w Polsce władze proponują dwa rozwiązania. - Najbardziej pożądane (...) jest tworzenie oddziałów przygotowawczych dla dzieci ukraińskich z klas 1-3, 4-6 i 7-8, łącznie ich w takie oddziały, czy to szkolne, czy międzyszkolne, czy nawet międzygminne - powiedział. - Te dzieci nie mówią w języku polskim i włączanie ich do klas polskich jest dla nich dodatkowym stresem - zaznaczył.

- Ale jeśli dzieci rozumieją w języku polskim, to nie ma problemu, żeby były włączane do klas polskich. To w żaden sposób nie zakłóca procesu edukacyjnego - mówił minister Czarnek.

Szef resortu edukacji i nauki powiedział także, że "wszystkie koszty związane z przyjęciem i opieką edukacyjną nad dziećmi ukraińskich uchodźców będą pokryte ze środków publicznych, przekazanych samorządom i wszystkim innym organom prowadzącym, zarówno ze środków krajowych, jak i zewnętrznych, które oferowane są przez struktury europejskie, USA, społeczność międzynarodową". - Siłą rzeczy utrzymanie 500 tys. dodatkowych dzieci w systemie oświaty to będzie koszt niemały i będziemy korzystać ze wszystkich możliwych środków zewnętrznych - oświadczył Przemysław Czarnek.