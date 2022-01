We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych przypadkach koronawirusa SARS-CoV-2 wykrytych za pomocą testów. Kwarantanną objęto ponad 946 tys. osób - najwięcej od początku epidemii. W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski nie wykluczył, że z dnia na dzień podjęta zostanie decyzja o przejściu szkół na naukę zdalną. O sprawę w TV Republika pytany był szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

- Jest kilka wariantów, jeśli chodzi o decyzje, które mogą zapaść w najbliższych godzinach, dniach. Warianty te dotyczą pewnego zakresu przejścia na naukę zdalną, jeśli taka będzie decyzja służb sanitarnych – powiedział minister, cytowany przez portal stacji.

- Są to warianty, które dotyczą przejścia na naukę zdalną przede wszystkim klas od 4 wzwyż i punktowo w tych największych miastach i skupiskach, gdzie transmisja wirusa jest na najwyższym poziomie i która generuje największe problemy, jeśli chodzi o działalność służb sanitarnych - dodał.

- Mówimy zatem o tym, jak spowodować ograniczenie ewentualnych negatywnych konsekwencji tak wielkiej liczby zakażeń w szkołach i w ogóle w Polsce – stwierdził Przemysław Czarnek.



Minister edukacji i nauki ocenił jednocześnie, że nauka stacjonarna to "powrót do normalności i do wspólnoty, która jest niezwykle potrzebna po to, by odbudowywać kondycje psychiczną i fizyczną dzieci".